Lincoln представит в Нью-Йорке новый Navigator

На международном автосалоне в Нью-Йорке компания Lincoln представит внедорожник Navigator нового, четвертого поколения. Премиальное подразделение «Форда» уже опубликовало один затемненный тизер, на котором можно рассмотреть силуэт машины со светодиодными фарами.





Хотя Lincoln пока не раскрыл никаких подробностей, мы уже примерно представляем, чего ожидать от нового «Навигатора». Во-первых, его концептуальная версия дебютировала в Нью-Йорке еще год назад. Конечно, у товарного варианта не будет распахивающихся вверх дверей, но многие другие новшества – полностью цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим тачскрином, различные умные помощники – наверняка пойдут в серию. А во-вторых, ранее в этом году на Чикагском автосалоне был представлен родной брат Lincoln Navigator – новый Ford Expedition. Вслед за своим непремиальным родственником «Навигатор» должен немного вырасти в размерах и при этом стать гораздо легче благодаря новому алюминиевому кузову. 3,5-литровая битурбошестерка EcoBoost, появившаяся после рестайлинга 2014 года, останется в строю, но ей должны увеличить мощность и дать в пару новый 10-ступенчатый автомат вместо прежнего 6-ступенчатого.





Все подробности станут известны в самое ближайшее время, когда нью-йоркская выставка начнет работать для прессы.



