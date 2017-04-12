Количество казахстанских детей, участвовавших в Global Money Week-2017, стало рекордным за 3 года
12 апреля 2017, 15:14
Мероприятия проходили в 18 регионах, 25 городах, 3 районных населённых пунктах.
9 апреля завершилась всемирная неделя повышения финансовой грамотности детей и молодежи с отличными показателями во всех регионах страны. За 3 года общее количество участников GMW составило 4171, а в 2017 г. 4 708!
Мероприятия проходили в 18 регионах, 25 городах, 3 районных населённых пунктах. Заявки принимались в онлайн формате, первыми заявили самые проактивные и востребованные - частные школы и Назарбаев интеллектуальные школы в Кызыл-Орде, Талдыкургане, Актау и Атырау. Следует отметить, что в 2017 году впервые к GMW присоединись детские библиотеки, а это лучшее доказательство того, что есть острая потребность в мероприятиях подобного рода связанных с информированностью детского населения страны в финансовых вопросах.
4 года Банк Хоум Кредит является единственным из казахстанских банков второго уровня реализовывающим программу Global Money Week. В 2017 году в рамках реализации программы «Повышения финансовой грамотности населения на 2016-2018 годы», при поддержке Национального Банка Республики Казахстан, было проведено более 70 мероприятий во всех регионах страны.
Всю неделю профессиональные бизнес - тренера банка работали со школьниками младших и средних классов. Для того чтобы у детей сформировался правильный подход к деньгам, семинары «Путешествие в мир финансов» были специально разработаны Банком Хоум Кредит, они содержат основы финансовой грамотности, навыки планирования личных финансов, сбережения и предпринимательства, чтобы сразу использовать их в жизни. Вся информация подавалась в легкой игровой форме. Ребятам было не просто интересно, они научатся применять свои способности и полученные навыки, для создания собственного бизнеса в будущем.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853396-10966f7ffaf2304b095e7296b7284c7e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...