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Алматинец сравнил манеру езды пассажирского транспорта с животным миром

12 апреля 2017, 15:46

Свою позицию относительно водителей пассажирского транспорта он изложил в качестве субтитров на видео, наложив соответствующую музыку.

В редакцию Zakon.kz читатель прислал видео, на котором запечатлены грубые нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта в Алматы.

"Это было на Момышулы - Абая. Мало того, что троллейбус поворачивает со второго ряда, перестраивается на перекрестке, высаживает людей в неположенном месте, за ним, как стадо баранов, автобусы выезжают на красный сигнал светофора!", - написал в приложении к письму автор ролика. При этом свою позицию относительно водителей пассажирского транспорта он изложил в качестве субтитров на видео, наложив соответствующую музыку.


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