Алматинец сравнил манеру езды пассажирского транспорта с животным миром
12 апреля 2017, 15:46
Свою позицию относительно водителей пассажирского транспорта он изложил в качестве субтитров на видео, наложив соответствующую музыку.
В редакцию Zakon.kz читатель прислал видео, на котором запечатлены грубые нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта в Алматы.
"Это было на Момышулы - Абая. Мало того, что троллейбус поворачивает со второго ряда, перестраивается на перекрестке, высаживает людей в неположенном месте, за ним, как стадо баранов, автобусы выезжают на красный сигнал светофора!", - написал в приложении к письму автор ролика. При этом свою позицию относительно водителей пассажирского транспорта он изложил в качестве субтитров на видео, наложив соответствующую музыку.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853408-d6df0d9996ab04e4fc78d9cacdc00c5a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...