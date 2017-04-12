Алматинец сравнил манеру езды пассажирского транспорта с животным миром

В редакцию Zakon.kz читатель прислал видео, на котором запечатлены грубые нарушения ПДД водителями пассажирского транспорта в Алматы.





"Это было на Момышулы - Абая. Мало того, что троллейбус поворачивает со второго ряда, перестраивается на перекрестке, высаживает людей в неположенном месте, за ним, как стадо баранов, автобусы выезжают на красный сигнал светофора!", - написал в приложении к письму автор ролика. При этом свою позицию относительно водителей пассажирского транспорта он изложил в качестве субтитров на видео, наложив соответствующую музыку.