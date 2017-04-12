Состоялись матчи шестого тура Премьер-Лиги

«Астана» не оставила шансов «Актобе», костанайский «Тобол» разошелся миром с алматинским «Кайратом», шымкентский «Ордабасы» минимально переиграл кызылординский «Кайсар» — в матчах шестого тура Премьер-Лиги.





Премьер-Лига

6-й тур, 12 апреля





«Астана» — «Актобе» 3:0 (1:0)

Голы: Логвиненко 13 (1:0), Кабананга с пенальти 86 (2:0), Жалмукан 90 (3:0)





Набирает ход чемпион и это уже нельзя отрицать. Несмотря на то, что в гости приехал «Актобе», а этой команде очки очень нужны, победу одержали столичные футболисты, еще и разгромную. Причем, во многом благодаря бывшим актюбинцам — Юрию Логвиненко и Дидару Жалмукану. В целом матч получился очень даже неплохой, в высоком темпе прошла практически вся игра, а мастерство хозяев оказалось попросту выше.





«Ордабасы» — «Кайсар» 1:0 (0:0)

Гол: Марцваладзе 51 (1:0)





Кызылординцы, возможно, выбрали неправильную тактику на противостояние в Шымкенте. То что «Ордабасы» силен дома все знают, но получилось тотальное преимущество хозяев, а такого быть не должно, учитывая высокие показали «волков» в последних матчах. Вот и получилось, что гол был всего один, но могло быть и гораздо больше, все-таки не лучшим образом выглядит пока атака, и у тех и у других.





«Атырау» — «Шахтер» 3:3 (0:1)

Голы: Тажимбетов 10 (0:1), Саломов 28 (1:1), Хайруллин 29 (1:2), Обшивач 77 (2:2), Обшивач 82 (3:2), Омиртаев 90 (3:3)





Целую голевую феерию выдали аутсайдеры турнирной таблицы, и надо признать во многом благодаря ряду грубых ошибок. Зрителям такая игра должна была понравиться, за исключением того, что хозяева не победили. Обеим командам пора менять тренеров, чувствуется иначе никак не выправить ситуацию, хозяева уже близки к этому и ждут нового, а вот «горняки» продолжают доверять, однако, чувствуется, это не продлится долго.





«Тобол» — «Кайрат» 2:2 (0:1)

Голы: Иличевич 19 (0:1), Гоу 42 (0:2), Щеткин 51 (1:2), Малый 83 (2:2)





Пожалуй, самый интересный поединок выдался в Затобольске. В первом тайме костанайцы выглядели откровенно слабо и пропустили два гола от Иво Иличевича и Жерара Гоу, и многие уже списали их со счетов, но... Во второй половине изменилось все и «Тобол» сумел запереть алматинцев на их половине, даже забив два гола, хозяева не сбавляли оборотов, рассчитывая на победу. Достойная игра от команды Омари Тетрадзе, показавшей свой характер.





«Акжайык» — «Окжетпес» 1:1 (0:1)

Голы: Марочкин 18 (0:1), Говедарица 90 (1:1)





Упорное противостояние получилось в Уральске, где в гости к «Акжайыку» приехал кокшетауский «Окжетпес». Удивительным образом счет открыл Александр Марочкин, тот самый сменщик Александра Чижова, из-за которого команда уже потеряла несколько очков. В дальнейшем хозяева только наращивали прессинг, а когда казалось, что шансов уже нет, отличный удар удался сербу Предрагу Говедарице. Справедливый результат, для обеих команд.





«Иртыш» — «Тараз» 5:2 (1:1)

Голы: Мухаметшин 17 (0:1), Фонсека 20 (1:1), Дарабаев 59 (2:1), Дарабаев 63 (3:1), Фещук 66 (3:2), Алиев 76 (4:2), Джедже 82 (5:2)





Довольно неожиданно павлодарский «Иртыш» испытал некоторые проблемы с «Таразом». Хотя команда Ваита Талгаева и славится отличной игрой в обороне, сегодня она успела показать себя в атаке. По матчу стоит отметить бомбардира таразцев Руслана Мухаметшина, и оформившего дубль за хозяев Аслана Дарабаева. Победа есть победа и теперь «Иртыш» занимает первую строчку в турнирной таблице, а это уже неплохое достижение, хотя, возможно и временное.







