Известного археолога, обвиняемого в хищении, отпустили на свободу в Уральске
12 апреля 2017, 22:24
Мурата Сдыкова обвиняли в хищении двух с половиной миллионов тенге.
В Уральске известный археолог Мурат Сдыков, которого обвиняли в хищении двух с половиной миллионов тенге, избежал наказания. На суде вдруг выяснилось, что ученый ничего не присваивал. Он, оказывается, перевел эти деньги на счета российского центра – за исследование, которое тот не проводил. Уже во время процесса сумму вернули, сообщает телеканал "КТК".
Поэтому Сдыкова дальше судили за "причинение имущественного вреда государству" и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Правда, тут же применили амнистию. Вначале Сдыкова обвинили в хищении 7 миллионов тенге, которые были выделены на раскопки редких и древних захоронений III-IV веков. Позже сумма сократилась до двух с половиной миллионов. В итоге, археологу удалось доказать, что и эти деньги он не похищал. Мурат Сдыков - довольно известный в регионе ученый. Именно он доказал, что поселения на территории Уральска существовали еще до 1613 года.
Оксана Наумова.
Фото: кадр из видео.
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