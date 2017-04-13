Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Счет в этой игре был открыт на 25-й минуте, когда после розыгрыша углового удачнее всех сыграл полузащитник "Баварии" Артуро Видаль.

Немецкая "Бавария" на своем поле проиграла испанскому "Реалу" из Мадрида в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.





Игра на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. При этом "Реал" уступал по ходу матча.





Счет в этой игре был открыт на 25-й минуте, когда после розыгрыша углового удачнее всех сыграл полузащитник "Баварии" Артуро Видаль. В компенсированное к первому тайму время чилиец мог оформить дубль, однако не реализовал пенальти, пробив выше ворот.





Сравнял счет "Реал" после перерыва. На 47-й минуте после прострела Дани Карвахаля мяч в ворота отправил Криштиану Роналду. Португалец стал героем матча на 77-й минуте, когда оформил дубль и принес "Реалу" волевую победу в гостях.





Второй гол "Реал" забивал, имея численное преимущество. Дело в том, на 58-й и 61-й минутах испанский хавбек "Баварии" Хави Мартинес получил два предупреждения, после чего был удален с поля.





Стоит отметить, что дубль Роналду в Мюнхене позволил ему стать первым игроком в истории футбола, который забил 100 голов в еврокубках.











