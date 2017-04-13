Кабананга: У меня были предложения из Китая, Франции и России, но я остался в "Астане"

В шестом туре казахстанского чемпионата «Астана» обыграла на своем поле гостей из Актобе со счетом 3:0. Голы за свой счет записали Юрий Логвиненко, Дидар Жалмукан и Жуниор Кабананга.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz форвард столичного клуба Жуниор Кабананга поделился своими мыслями об игре.





— Поначалу игра складывалась довольно трудно, но забитый гол придал нам уверенности. Во втором тайме соперник также оказал нам достойное сопротивление, но в концовке мы смогли использовать свои шансы. В целом, самое главное, что мы добились нужного результата и выиграли.





— Что скажете о качестве поля? Создало ли оно командам трудности?

— Поле, конечно, тяжелое. После зимы играть на таком искусственном поле трудно — оно очень жесткое. Но думаю, что совсем скоро все наладится, и мы вернемся на родной стадион.





— Сегодня Вам пришлось перебивать пенальти, и лишь со второго раза судья засчитал гол. Насколько это было сложно психологически?

— Я был сконцентрирован и смог забить, но затем судья сказал, что нужно перебить. Однако я был уверен в себе и реализовал одиннадцатиметровый.





— Как оцените свое функциональное состояние?

— Все хорошо. Стараюсь прибавлять с каждым новым матчем. Перед командой поставлены высокие задачи, и мне хочется помочь клубу их выполнить. С каждой игрой я чувствую себя лучше и лучше.





— После хорошей игры на Кубке африканских наций к Вам проявляли интерес несколько клубов из Европы, но Вы решили остаться в «Астане»...

— Конечно, предложения были, но я ни о чем не жалею, потому что ценю «Астану» и считаю ее моим вторым домом. Я люблю казахстанских людей и благодарен Казахстану за такое теплое отношение ко мне. Я остался в «Астане», потому что чувствую здесь себя хорошо и вижу, что могу прогрессировать с командой.





— Если это не секрет, какие клубы предлагали Вам перейти в их состав?

— Были варианты из Китая, Франции, России и еще нескольких клубов, но у меня не было задачи уйти в другую команду. Конечно, приятно, что мной интересуются в Европе, но мое сердце сейчас в «Астане».





Автор: Ануар Абдрахманов

Фото: пресс-службы ФК «Астана»



