Mercedes рассказал о «поумневшем» S-Class

Mercedes-Benz раскрыл новые подробности об обновленном S-Class. Рестайлинговая версия флагманского седана, которая дебютирует на следующей неделе на автосалоне в Шанхае, станет «еще на один шаг ближе» к полностью автономному управлению.





Автопроизводитель сообщает, что четырехдверка получит много новых и усовершенствованных умных помощников и функций. В их числе – продвинутый круиз-контроль DISTRONIC Active Proximity Assist, активные ассистенты рулевого управления, смены полосы движения и экстренного торможения, автоматический парковщик. «Поумневший» Mercedes S-Class умеет автоматически менять скорость в повороте и при перестроении и предугадывать намерения водителя на основе картографических и навигационных данных. В меню Assistance Graphics отображаются все активированные помощники и их настройки, все функции теперь контролируются на новом руле. Судя по опубликованным изображениям, Mercedes S-Class получил новые фары и радиаторную решетку, а 12,3-дюймовые дисплеи приборов и мультимедийной системы теперь объединены в широкий экран.





Также Mercedes подтвердил информацию о новых двигателях – рядных бензиновой и дизельной шестерках, битурбированной восьмерке, «мягкой» 48-вольтовой гибридной системе и плагин-гибридной установке, позволяющей преодолеть на электротяге до 50 км. Характеристики моторов были частично раскрыты еще прошлой осенью. На европейском рынке обновленный седан появится в июле.



