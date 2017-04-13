В Нью-Йорке представлен новый Lincoln Navigator

В США новый Lincoln Navigator будет конкурировать как с Cadillac Escalade, так и с Infiniti QX80, Lexus LX.

Концерн Ford рассекретил новый большой внедорожник Navigator своего премиального отделения Lincoln. Премьера машины состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Как и прежде, машина построена на базе более демократичного Ford Expedition, последняя генерация которого была показана публике на автошоу в Чикаго в начале текущего года.





Внешность нового Lincoln Navigator, впрочем, вот уже год не является секретом – весной 2016 компания показала одноименный концепт-кар, отличавшийся от серийной модели лишь поднимающимися вверх дверьми типа «Крыло чайки». Такая конструкция концепта позволяла публике лучше рассмотреть роскошный интерьер, однако в серийной версии инженеры отдали предпочтение традиционным дверям – они безопаснее.





Машина сохранила традиционную рамную конструкцию, однако кузов отныне сделан из алюминия. С 2014 года Ford отказался от использования на своих полноразмерных внедорожниках моторов V8 – вместо них используется 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Не стал исключением и новый Lincoln Navigator, однако для него двигатель форсировали до 450 л.с.





Мотор работает в паре с 10-ступенчатым автоматом собственной разработки Ford. Скоротные характеристики не называются, сообщается лишь о том, что благодаря алюминиевому кузову и мощному мотору машина обладает «отличной» динамикой.





Зато в компании подробно рассказывают об оснащении новинки. Так, у передних сидений будет 30 регулировок, обогрев, вентиляция и массаж. В салоне предусмотрено 6 USB разъемов, 4 штепселя под прикуриватель, одна розетка на 110 вольт (американский стандарт бытовых электросетей) и беспроводная зарядка для смартфонов. Аудиосистема оснащена 20 динамиками, а встроенный бортовой Wi-Fi может раздавать Интернет для 10 устройств разом.





В США новый Lincoln Navigator будет конкурировать как с Cadillac Escalade, так и с Infiniti QX80, Lexus LX.



