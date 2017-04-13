Жамбылский рыбзавод экспортирует рыбные чипстеры и котлеты

В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге.

Мынаральский рыбный завод расположенный в Мойынкумском районе близ озера Балхаш выпускает на экспорт чипстеры и котлеты из рыбной продукции, передает пресс-служба акима области.





Предприятие построено в 2014 году в рамках программы ФИИР. Проектная мощность завода до 1,5 тысячи тонн продукции в год.





Кроме рыбного филе, Мынаральский рыбный завод осуществляет глубокую переработку сырья - это рыбокостная мука, рыбный фарш.





В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге. За два месяца текущего года завод получил 5 тонн рыбы на 16 млн.тенге. На предприятии трудятся 36 человек из местного населения.



