Жамбылский рыбзавод экспортирует рыбные чипстеры и котлеты
13 апреля 2017, 17:22
В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге.
Мынаральский рыбный завод расположенный в Мойынкумском районе близ озера Балхаш выпускает на экспорт чипстеры и котлеты из рыбной продукции, передает пресс-служба акима области.
Предприятие построено в 2014 году в рамках программы ФИИР. Проектная мощность завода до 1,5 тысячи тонн продукции в год.
Кроме рыбного филе, Мынаральский рыбный завод осуществляет глубокую переработку сырья - это рыбокостная мука, рыбный фарш.
В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге. За два месяца текущего года завод получил 5 тонн рыбы на 16 млн.тенге. На предприятии трудятся 36 человек из местного населения.
Фото: www.zhambyl.gov.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853688-669f8602d693e7e3517554bbd840704e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...