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Жамбылский рыбзавод экспортирует рыбные чипстеры и котлеты

13 апреля 2017, 17:22

В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге.

Мынаральский рыбный завод расположенный в Мойынкумском районе близ озера Балхаш выпускает на экспорт чипстеры и котлеты из рыбной продукции, передает пресс-служба акима области.

Предприятие построено в 2014 году в рамках программы ФИИР. Проектная мощность завода до 1,5 тысячи тонн продукции в год.

Кроме рыбного филе, Мынаральский рыбный завод осуществляет глубокую переработку сырья - это рыбокостная мука, рыбный фарш.

В прошлом году объем производства составил 616 тонн продукции на 155 млн. тенге. За два месяца текущего года завод получил 5 тонн рыбы на 16 млн.тенге. На предприятии трудятся 36 человек из местного населения.

Фото: www.zhambyl.gov.kz

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