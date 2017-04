Всемирным автомобилем года впервые стал кроссовер

Конкурс World Car of the Year придуман, организован и проводится автомобильными журналистами со всего мира.

На международном автосалоне в Нью-Йорке подвели итоги престижного конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Впервые в истории этого мероприятия главная награда досталась кроссоверу – британцу Jaguar F-Pace. Его выбрали из первоначального списка, включавшего 23 претендентов. Примечательно, что из кроссоверов состоял весь шорт-лист – в тройку финалистов, помимо «Ягуара», вошли Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Кроме того, F-Pace выиграл в номинации «Автомобильный дизайн года».





В категории роскошных автомобилей победу одержал Mercedes E-Class, лучшими спорткарами жюри признало соплатформенные Porsche 718 Boxster и 718 Cayman, а лучшим «зеленым» автомобилем года – подключаемый гибрид Toyota Prius Prime. В новой номинации городских автомобилей победил электрический хетчбэк BMW i3.





Конкурс World Car of the Year придуман, организован и проводится автомобильными журналистами со всего мира. В этом году жюри состояло из 75 человек, представлявших 23 страны. По условиям конкурса машина-претендент должна официально продаваться, по крайней мере, на двух континентах. В прошлые годы победителями становились Mazda MX‐5 (2016), Mercedes‐Benz C‐Class (2015), Audi A3 (2014), Volkswagen Golf (2013), Volkswagen up! (2012), Nissan Leaf (2011), Volkswagen Polo (2010), Volkswagen Golf (2009), Mazda2 / Mazda Demio (2008), Lexus LS 460 (2007), BMW 3‐Series (2006) и Audi A6 (2005).