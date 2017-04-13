ХК «Торпедо» уступил «Динамо» в первом матче финала плей-офф ВХЛ
13 апреля 2017, 23:29
Счет матча - 1:0.
В первом матче финала плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Динамо» Балашиха, пишет Sports.kz.
На старте первого периода счет открыл Владимир Брюквин из Балашихи. Во второй двадцатиминутке Алексей Маклюков из «Динамо» и Евгений Фадеев из «Торпедо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры счет не изменился.
Во втором матче финала плей-офф ВХЛ 14 апреля в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с балашихинским «Динамо».
«Торпедо» — «Динамо» Балашиха 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Счет в серии: 0:1
Шайбы:
0:1 — 00:33 Брюквин (Волков). В равенстве
0:2 — 33:54 Маклюков (Злобин). В равенстве
1:2 — 39:44 Фадеев. В равенстве
Вратари: Полуэктов — Бочаров
Штраф: 10:12 (4:2, 4:8, 2:2).
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