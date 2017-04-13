ХК «Торпедо» уступил «Динамо» в первом матче финала плей-офф ВХЛ

В первом матче финала плей-офф ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Динамо» Балашиха, пишет Sports.kz.

На старте первого периода счет открыл Владимир Брюквин из Балашихи. Во второй двадцатиминутке Алексей Маклюков из «Динамо» и Евгений Фадеев из «Торпедо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры счет не изменился.

Во втором матче финала плей-офф ВХЛ 14 апреля в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с балашихинским «Динамо».

«Торпедо» — «Динамо» Балашиха 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Счет в серии: 0:1

Шайбы:

0:1 — 00:33 Брюквин (Волков). В равенстве

0:2 — 33:54 Маклюков (Злобин). В равенстве

1:2 — 39:44 Фадеев. В равенстве

Вратари: Полуэктов — Бочаров

Штраф: 10:12 (4:2, 4:8, 2:2).