Казахстанские хоккеисты завоевали «серебро» в первом дивизионе юношеского ЧМ в Словении
14 апреля 2017, 01:19
Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции.
В словенском Бледе проходит чемпионат мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, передает Sports.kz.
Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции. Казахстанцы забросили французам пять шайб за игру. Отличились: Валерий Орехов, Сергей Пряхин, Саян Данияр, Батырлан Муратов и Самат Данияр.
По итогам соревнований Казахстан занимает второе место в турнирной таблице.
Фото с сайта sports.kz
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