Казахстанские хоккеисты завоевали «серебро» в первом дивизионе юношеского ЧМ в Словении

14 апреля 2017, 01:19

Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции.

В словенском Бледе проходит чемпионат мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, передает Sports.kz.

Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции. Казахстанцы забросили французам пять шайб за игру. Отличились: Валерий Орехов, Сергей Пряхин, Саян Данияр, Батырлан Муратов и Самат Данияр.

По итогам соревнований Казахстан занимает второе место в турнирной таблице.

Фото с сайта sports.kz


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