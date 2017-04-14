Казахстанские хоккеисты завоевали «серебро» в первом дивизионе юношеского ЧМ в Словении

Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции.

В словенском Бледе проходит чемпионат мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, передает Sports.kz.

Сборная Казахстана в пятом матче сыграла с командой из Франции. Казахстанцы забросили французам пять шайб за игру. Отличились: Валерий Орехов, Сергей Пряхин, Саян Данияр, Батырлан Муратов и Самат Данияр.

По итогам соревнований Казахстан занимает второе место в турнирной таблице.

Фото с сайта sports.kz