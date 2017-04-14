В допинг-пробе казахстанского теннисиста обнаружен мельдоний
14 апреля 2017, 10:27
Арсан Арашов пошел по стопам Шараповой.
Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала казахстанского теннисиста Арсана Арашова за употребление допинга, сообщила в пятницу пресс-служба ITF, пишет Sputnik.
Об этом решении было объявлено после того, как независимый суд по просьбе Арашова в соответствии с программой антидопинговых нарушений заслушал аргументы сторон и поддержал решение ITF.
Мельдоний, употребление которого было официально запрещено с 1 января прошлого года, был обнаружен в допинг-пробе 17-летнего теннисиста, которая была взята 9 июля 2016 года на турнире в Гандии (Испания).
Любопытно, что на том турнире Арашов, который занимает место в конце второй тысячи рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, проиграл первую же свою встречу в квалификационном раунде испанцу Игнасио Калва (1:6, 1:6) и выбыл из соревнований.
После того, как его допинг-проба дала положительный результат, Арашов был временно отстранен от соревнований до 30 сентября 2016 года. Теперь же, после вынесения решения суда, дисквалификация спортсмена завершится 29 сентября 2018 года. Мельдоний с начала прошлого года регулярно обнаруживают в допинг-пробах многих профессиональных спортсменов. Среди самых известных из них – российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию с марта прошлого года – до ее окончания осталось 12 дней (она истечет 26 апреля этого года). При этом далеко не все спортивное сообщество признает мельдоний допингом: так, в августе прошлого года руководство Национальной Хоккейной лиги объявило игрокам ее команд-участниц, что не считает, будто мельдоний является допингом, и разрешило его использовать.
Мельдоний был отнесен всемирной антидопинговой организацией (WADA) к классу "гормоны и модуляторы метаболизма", то есть к веществам, способствующим как быстрейшему лечению травм, так и наращиванию мышечной массы. В середине апреля прошлого года WADA опубликовало результаты промежуточного исследования, согласно которому содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем.
Кроме того, объявлено, что расследование будет продолжено в отношении тех спортсменов, которые признались или есть другое доказательство того, что они употребляли мельдоний 1 января и позднее, если концентрация вещества превышает 15 микрограммов на миллилитр, что свидетельствует о недавнем применении мельдония, или если концентрация находится между 1 и 15 микрограммами на миллилитр, а допинг-тест был взят 1 марта 2016 года или позднее.
© Sputnik / Павел Лисицын
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