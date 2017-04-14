В допинг-пробе казахстанского теннисиста обнаружен мельдоний

Об этом решении было объявлено после того, как независимый суд по просьбе Арашова в соответствии с программой антидопинговых нарушений заслушал аргументы сторон и поддержал решение ITF.

Мельдоний, употребление которого было официально запрещено с 1 января прошлого года, был обнаружен в допинг-пробе 17-летнего теннисиста, которая была взята 9 июля 2016 года на турнире в Гандии (Испания).

Любопытно, что на том турнире Арашов, который занимает место в конце второй тысячи рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, проиграл первую же свою встречу в квалификационном раунде испанцу Игнасио Калва (1:6, 1:6) и выбыл из соревнований.





После того, как его допинг-проба дала положительный результат, Арашов был временно отстранен от соревнований до 30 сентября 2016 года. Теперь же, после вынесения решения суда, дисквалификация спортсмена завершится 29 сентября 2018 года. Мельдоний с начала прошлого года регулярно обнаруживают в допинг-пробах многих профессиональных спортсменов. Среди самых известных из них – российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию с марта прошлого года – до ее окончания осталось 12 дней (она истечет 26 апреля этого года). При этом далеко не все спортивное сообщество признает мельдоний допингом: так, в августе прошлого года руководство Национальной Хоккейной лиги объявило игрокам ее команд-участниц, что не считает, будто мельдоний является допингом, и разрешило его использовать.



