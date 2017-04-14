В Жамбылской области состоялся областной форум «Рухани жаңғыру – мемлекеттің тірегі, халықтың жігері»

В Таразском государственном университете им. М.Х Дулати состоялся областной форум «Рухани жаңғыру – мемлекеттің тірегі, халықтың жігері», передает пресс-служба акима области.





Карим Кокрекбаев встретился со студентами, преподавателями и общественностью. На форуме обсуждали программную статью Главы государства Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».









- Благодаря конструктивной политике Президента страны за 25 лет независимости нашего государства сделано немало дел. Сегодня развивается производство и сельское хозяйство, малый и средний бизнес становится движущей силой экономики. Построена новая столица. Повышаются качества обслуживания спектров образования, здравоохранения, культуры и спорта, укрепляется их материально-техническая база.

Улучшилось состояние жизни населения. На новом этапе развития пенсионерам и инвалидам, многодетным матерям увеличена государственная поддержка. Все это реализовано в короткий срок,- сказал Карим Кокрекбаев.





Было отмечено, что за годы Независимости был принят и реализован ряд крупных программ. Была реализована программа «Мәдени мұра», направленная на восстановление историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана. Принята программа «Халық тарих толқынында», позволившая системно собрать и изучить документы из ведущих мировых архивов, посвященных истории нашей страны.









- Президент в своей статье говорит о том, что мы всегда, все годы независимости уделяли особое внимание развитию образования. Также глава государства подчеркнул важность изучения английского языка. В результате наша талантливая молодежь получает образование в зарубежных странах. По инициативе Президента Республики Казахстан реализуется программа «Болашақ», по которой обучается более 8 тысяч молодых людей. Сегодня они вносят свой вклад в развитие страны, не мало среди них и жамбылцев, - заявил Карим Кокрекбаев.





Аким области подробнее останавливался на каждом направлении модернизации.





В ходе встречи основные положения статьи Президента также разъяснили ректор Таразского государственного педагогического института Д.Кожамжарова, писатель – драматург Е.Алимжанов, ректор ТарГУ им. М.Х. Дулати М. Сарыбеков, народная артистка РК М.Рахимжанова, сотрудник музея «Памятники древнего Тараза» А.Крокошева и студент первого курса ТарГУ им. М.Х. Дулати С.Алтынкоп.









В завершение областного форума «Рухани жаңғыру – мемлекеттің тірегі, халықтың жігері», выступающие отметили, что жамбылская общественность полностью поддерживает программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и готова приложить все усилия, чтобы реализовать задачи, обозначенные Нурсултаном Назарбаевым.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



















































