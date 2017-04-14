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Jeep раскрыл дизайн гибридного кроссовера

14 апреля 2017, 14:05

В целом машина выглядит хотя и футуристично, но вполне узнаваемо.

Компания Jeep распространила эскизы своего нового большого кроссовера, который дебютирует на следующей неделе на автосалоне в Шанхае. Предположительно, новинка называется Yuntu.



Маленькие зеркала, узкий прищур передней и задней оптики на светодиодах, непропорционально крупные колеса и отсутствующие дверные ручки явно указывают на то, что перед нами концепт. Двери, к слову, будут «суицидальными» – по крайней мере, так они выглядят на скетчах. В целом машина выглядит хотя и футуристично, но вполне узнаваемо – и не только благодаря фирменной семисекционной решетке: в линиях кузова и элементах оформления видна связь с серийными «Джипами», включая новейший Compass. Изображений салона нам пока не показывают, но он, судя по всему, будет трехрядным.



Главная интрига – шильдик PHEV на водительской двери. Он означает, что Yuntu получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети. До сих пор Jeep не делал гибридов, да и этот, видимо, будет исключительно для Китая – его собираются выпускать на совместном предприятии GAC-FCA. Зато американцам и европейцам компания предложит сразу две гибридные версии нового Wrangler.

Текст: Александр Орехов
Фото: Jeep

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