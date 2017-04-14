Автовладельцы Алматы страдают мотофобией

Весна традиционно является временем открытия мотосезона, когда на дорогах города Алматы появляется довольно внушительное количество водителей мотоциклов и скутеров. Специалисты информационно-аналитического центра страховой компании «Kompetenz» провели исследование и выяснили, что почти половина водителей южной столицы опасаются мотоциклистов , сообщает , сообщает Zakon.kz





Исследование проводилось компанией методом глубинного интервью, в нем приняли участие владельцы авто- и мототранспорта южной столицы республики в возрасте от 18 до 72 лет, 65% участников опроса – мужчины, 35% - женщины.





В результате опроса было определено, что лишь около 31% автомобилистов считают мотоциклистов равноправными участниками дорожного движения. Остальные водители либо опасаются двухколесного транспорта, либо относятся к мотоциклистам крайне негативно. 49% автовладельцев города Алматы относятся с осторожностью и опасением к движущимся мотоциклам/скутерам.





В рамках опроса водителями автомобилей предложили ответить на несколько простых вопросов: как они относятся к мотоциклистам, ездят ли сами на мотоцикле, как ведут себя на дороге при появлении мотоциклиста. На вопрос «Как вы относитесь к мотоциклистам/скутеристам?» почти половина опрошенных или 49,5% автовладельцев города Алматы ответили «Я их опасаюсь, они непредсказуемы», а больше четверти (26%) выразили отрицательное отношение к двухколесным собратьям еще жестче: «Негативно отношусь, они слишком часто нарушают ПДД». Лишь 19% сказали, что относятся к ним «нормально».





Что касается изменения стиля вождения при появлении в зоне видимости движущегося мотоцикла, то 51% респондентов не меняют его и продолжают движения так же, как и до этого, 43% опрошенный стараются держаться от движущегося мотоцикла подальше, не редко снижая скорость движения. И лишь 3% опрошенных, большинство из которых женщины, уверяют, что мотоциклисты умышленно мешают им.





Также было установлено, что среди опрошенных водителей владельцами железных коней являются лишь 3%, почти все из них используют светоотражающую экипировку, более половины из них никогда не попадали в аварии. Большинство (73%) владельцев мотоциклов имеют стаж вождения свыше 3 лет.





Однако согласно данным Комитета административной полиции МВД РК за шесть месяцев 2016 с участием водителей мотоциклов было зарегистрировано 45 ДТП, в которых 9 человек погибли и 48 ранены. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких происшествий выросло на 70%, а число погибших увеличилось в 2,5 раза. По статистике, три четверти таких ДТП - это столкновения мотоциклов с автомобилями. Происшествия данной категории отличаются высокой тяжестью последствий. Более половины погибших в ДТП водителей мотоциклов (5 из 9) не использовали защитные шлемы во время езды. По статистике в большинстве случаев водители получают черепно-мозговые травмы, и использование мотошлемов является эффективным средством защиты.





Нередко происшествия происходят из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей - резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости и, как следствие, получение травм и увечий. С другой стороны, многие водители автотранспорта пренебрежительно относятся к мотоциклистам и скутеристам на проезжей части, что также подтверждают данные проведенного опроса.





С технической точки зрения мотоцикл не опаснее любого другого вида транспорта, однако, что цена ошибки в управлении, просчете дорожной ситуации или погодных условий за рулем мотоцикла неизмеримо выше, нежели за рулем автомобиля. Поскольку в отличие от мотоциклиста, водитель автомобиля надежно защищен самой машиной, подушками и ремнями безопасности.





Если же говорить о ДТП в целом, то согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан всего в 2016 году на дорогах страны произошло 17 974 ДТП, в которых пострадало 25 779 человека, в т.ч. погибли 2 390, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень дорожно-транспортной аварийности снизился на 5%. За 2 месяца 2017 на дорогах Республики произошло 2 059 ДТП, в которых пострадало 2 955 человек, из них 177 погибло.





Наибольшее количество ДТП в прошедшем месяце произошло в г.Алматы - 596. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» Комитетом по правовой статистике и специальным учетам учитываются лишь дорожно-транспортные происшествия, которые повлекли гибель или ранение людей.