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Полиция Актау разыскивает участников уличной гонки

14 апреля 2017, 17:48

Видео прислали в редакцию читатели.

Сотрудники местной полицейской службы ДВД Мангистауской области разыскивают героев видеоролика «Стритрейсеры Актау», передает Лада.кз со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видео прислали в редакцию читатели. "Сотрудники местной полицейской службы изучают видео и устанавливают личность водителей", - сообщили в пресс-службе ДВД.

Очевидцев просят обратиться по телефону 47-47-15 (дежурный дорожной полиции Мангистауской области).


Видео: lada.kz

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