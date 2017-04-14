Полиция Актау разыскивает участников уличной гонки
14 апреля 2017, 17:48
Видео прислали в редакцию читатели.
Сотрудники местной полицейской службы ДВД Мангистауской области разыскивают героев видеоролика «Стритрейсеры Актау», передает Лада.кз со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Видео прислали в редакцию читатели. "Сотрудники местной полицейской службы изучают видео и устанавливают личность водителей", - сообщили в пресс-службе ДВД.
Очевидцев просят обратиться по телефону 47-47-15 (дежурный дорожной полиции Мангистауской области).
Видео: lada.kz
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