Казахстанки на несколько часов возглавили первый дивизион ЧМ по хоккею

Первое место в первом дивизионе планетарного первенства и путевку в высший дивизион получит победитель матча между Словакией и Латвией.

Женская сборная Казахстана по хоккею в пятницу выиграла у сборной Италии свой заключительный матч чемпионата мира в первом дивизионе в Польше и на несколько часов возглавила турнирную таблицу соревнований.





Казахстанки выиграли в основное время матча со счетом 2:1. В первом периоде счет открыла казахстанка Малика Алдабергенова, во второй двадцатиминутке Франсиска Стокер из Италии и Алена Фукс из Казахстана обменялись шайбами. В третьем отрезке игры счет не изменился.





После этого казахстанская ледовая дружина возглавила турнирную таблицу с 10 очками, однако остаться на нем казахстанкам не удастся: в 20:30 пятницы по времени Астаны начнется заключительный матч чемпионата между сборными Словакии и Латвии, набравшими по девять очков: победитель этого матча займет итоговое первое место и выйдет в высший дивизион.





На нынешнем первенстве сборная Казахстана обыграла и Латвию, и Словакию, но из-за поражений на старте в матчах с китаянками и хозяйками чемпионата – хоккеистками Польши — не смогла составить реальную конкуренцию двум обыгранным позже ею командам.







