Советом Директоров АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)” принято решение о повышении топ-менеджеров Банка

Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.

Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, ранее занимавшему должность Председателя Правления АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)”, доверены вопросы стратегического развития Банка в составе Совета Директоров.





Председателем Правления АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)» с 14 апреля 2017г. назначен Копешов Булан Бейсенбаевич, который до настоящего времени занимал должность Заместителя Председателя Правления.





Под его непосредственным руководством Банк вышел на лидирующие позиции в эмиссии и обслуживании электронных денег на территории РК, диверсифицирован депозитный портфель Банка, получило развитие розничное кредитование и заложена основа для трансформации Банка в высокотехнологичный финансовый институт.





Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.



