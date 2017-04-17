Советом Директоров АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)” принято решение о повышении топ-менеджеров Банка
17 апреля 2017, 09:11
Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.
Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, ранее занимавшему должность Председателя Правления АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)”, доверены вопросы стратегического развития Банка в составе Совета Директоров.
Председателем Правления АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)» с 14 апреля 2017г. назначен Копешов Булан Бейсенбаевич, который до настоящего времени занимал должность Заместителя Председателя Правления.
Под его непосредственным руководством Банк вышел на лидирующие позиции в эмиссии и обслуживании электронных денег на территории РК, диверсифицирован депозитный портфель Банка, получило развитие розничное кредитование и заложена основа для трансформации Банка в высокотехнологичный финансовый институт.
Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.
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