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Советом Директоров АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)” принято решение о повышении топ-менеджеров Банка

17 апреля 2017, 09:11

Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.

Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, ранее занимавшему должность Председателя Правления АО “AsiaCreditBank (Азия Кредит Банк)”, доверены вопросы стратегического развития Банка в составе Совета Директоров.

Председателем Правления АО «AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)» с 14 апреля 2017г. назначен Копешов Булан Бейсенбаевич, который до настоящего времени занимал должность Заместителя Председателя Правления.

Под его непосредственным руководством Банк вышел на лидирующие позиции в эмиссии и обслуживании электронных денег на территории РК, диверсифицирован депозитный портфель Банка, получило развитие розничное кредитование и заложена основа для трансформации Банка в высокотехнологичный финансовый институт.

Совет Директоров уверен, что при новых назначениях Банк ждет новый виток в развитии и дальнейшее укрепление позиций на рынке.


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