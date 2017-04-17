Айдар Шарибаев: Я хочу вселить в сердца наших мальчишек чувства любви к своему народу

Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев (5-0, 4КО) 22 апреля в Нью-Джерси (США) проведет титульный бой с американцем Заком Рамси (8-1, 4КО). Боксеры разыграют вакантный пояс WBA NABA-USA в легкой весовой категории (до 135 фунтов - 61,2 фунта).





В разговоре с журналистом онлайн-издания " Профи Бокс Казахстана " Айдар поделился своим мнением относительно предстоящего поединка.





"22 апреля в Нью-Джерси я буду биться за титул WBA NABA. Моим соперником станет американец Зак Рамзи, который одержал 8 побед в 9-ти боях. В своем крайнем поединке он остановил крепкого проспекта с рекордном 9-0. В общем, очень хороший боксер.





Это очень ответственный бой для меня. К тому же я бьюсь за чемпионский пояс. Как говорится: "Чтобы быть лучшим, нужно выигрывать лучших". У нас нет времени на бои с таксистами (улыбается). В предстоящем поединке я буду отстаивать честь своей страны, и, если будет угодно Всевышнему, я сделаю все, чтобы возвысить флаг своей страны на глазах у американской публики. Я пол жизни посвятил боксу, поэтому буду биться с лучшими, чтобы стать лучшим", - заявил Шарибаев.





"Сейчас, когда я за океаном, по моим постам в инстаграме, по тому, что мы видим по телевизору, на каналах HBO и Showtime, нам кажется что они (боксеры) особенные. Все потому, что мы недооцениваем себя. Много наших юношей не верят в себя. Мы, казахи - очень близкий к единоборствам народ, у нас есть это крови, и мы являемся одними из сильнейших в мире. Поэтому, нам нужно грамотно трудиться, и доказывать это на деле. Флаг победы уже не далеко. В недоделоком будущем, став чемпионом, я хочу вселить в сердца наших мальчишек чувства любви к своему народу и земле. Это вся моя мечта. Хочу, чтобы наша молодежь верила в себя. Я вышел из простой казахской семьи, и сам не мог достичь многого. Но, после того, как я приехал сюда (США) тренироваться, как я провел спарринги многими чемпионами, я понял, что могу достичь многого: нужно только трудиться не покладая рук", - добавил боксер.