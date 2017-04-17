Болгары в шоке от футбольных полей Казахстана

Болгарский специалист, работающий в Казахстане с клубом Премьер-лиги, главный тренер павлодарского "Иртыша" Димитр Димитров вслед за коллегой и соотечественником Станимиром Стойловым раскритиковал состояние футбольных полей, на которых проходят матчи КПЛ , пишет , пишет sputniknews.kz





"Я не знаю, стоит ли комментировать футбол, потому что когда я увидел вчера поле, мне стало обидно просто: по-моему, нельзя играть на таких полях, если мы хотим поднять уровень казахстанского футбола", — сказал Димитров после окончания матча между "Иртышом" и кызылординским "Кайсаром".





Эта встреча седьмого тура первенства казахстанской Премьер-лиги прошла в Кызылорде и завершилась ничьей — 1:1. Ранее другой болгарский специалист — наставник действующего чемпиона Казахстана "Астаны" Станимир Стойлов — заявлял, что футбол в Казахстане не достигнет европейского уровня, если участники КПЛ будут играть на таких "убитых" полях, как в Атырау.





Фото: Официальный сайт ФК "Иртыш"



