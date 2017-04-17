Золото подорожало до пятимесячного максимума

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.





Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.





На прошлой неделе золото подорожало на 2,5 процента — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года.





В 09:20 мск цена на золото выросла на 0,08 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22 процента и торговалось по 18,55 доллара за унцию.



