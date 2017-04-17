При Правительстве РК создана комиссия по вопросам МФЦА

Распоряжением премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева создана комиссия по вопросам международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Комиссия является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.





Рабочим органом Комиссии является Министерство финансов РК.





Комиссию возглавил Первый заместитель Премьер-Министра РК Мамин А.У. В состав Комиссии вошли Министр финансов РК Султанов Б.Т., Управляющий МФЦА Келимбетов К.Н., а также представители ряда министерств, Акимата города Астана, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».





Целью деятельности Комиссии является выработка предложений, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных государственных органов и организаций по реализации комплекса мероприятий по формированию в Казахстане ведущего международного финансового центра. Как известно, деятельность МФЦА будет основана на базе лучшей мировой практики, а также на принципах английского права, с льготным налогообложением и независимым финансовым судом.





Одной из основных задач созданной Комиссии, является содействие развитию финансовой системы Казахстана и привлечению инвестиций при взаимодействии всех заинтересованных государственных органов и организаций.