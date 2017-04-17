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Ford снял с европейского конвейера Focus Electric

17 апреля 2017, 15:32

В настоящее время Focus Electric является единственной чисто электрической моделью «Форда»

Компания Ford Motor прекратила производство модели Focus Electric на своем заводе в Германии. Отныне электрическая версия хетчбэка поставляется на отдельные европейские рынки из США. Об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на представителей компании.

Сборка Ford Focus Electric началась на предприятии в немецком промышленном городе Зарлуи в 2013 году – через два года после того, как аналогичный электромобиль появился в Штатах. Как выяснилось, организация европейского производства себя не оправдала: по данным JATO Dynamics, в 2015 году Ford продал в Старом Свете 70 «электрофокусов», а в 2016-м – только 61. При этом в нынешнем феврале европейская спецификация модели пережила важное обновление – емкость батареи выросла с 23 до 33,5 киловатт-часа, что позволило увеличить дальность хода на одном заряде на 63 км – до 225 км. Правда, основным конкурентам – Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf и новейшим Hyundai Ioniq Electric и Opel Ampera-e – электромобиль Ford все равно проигрывает по этому показателю.

В настоящее время Focus Electric является единственной чисто электрической моделью «Форда», поскольку основную ставку компания делает на гибриды. В ближайшие пять автопроизводитель представит 13 новых автомобилей, тем или иным способом использующих электротягу. В их числе будет внедорожник без ДВС, способный преодолеть на одном заряде почти 500 км.

Текст: Александр Орехов
Фото: Ford

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