MG показал первое фото своего электрокупе
17 апреля 2017, 17:03
Официально пока подтверждено только место премьеры – международный автосалон в Шанхае.
Британско-китайский автопроизводитель MG Motor раскрыл дизайн своего нового спорткара E-motion. В дополнение к первой порции тизеров, которую мы видели несколько дней назад, компания опубликовала еще несколько эскизов, а также единственное фото. На снимке показано купе с поднимающимися вверх «дверями-ножницами». В салоне установлены четыре сиденья.
Для MG Motor, 10 лет назад перешедшей под контроль китайского концерна SAIC, E-motion станет первым спорткаром за долгое время. Как можно догадаться по названию, его силовая установка будет полностью электрической, хотя ее состав пока не известен. Ранее китайские СМИ сообщали, что новинка разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и проезжает 500 км на одном заряде.
Официально пока подтверждено только место премьеры – международный автосалон в Шанхае. Для широкой публики он начнет работать 21 апреля, но автожурналистам новинки покажут на два дня раньше, так что ждать подробностей осталось совсем недолго.
Текст: Александр Орехов
Фото: MG Motor
Via cartimes
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