Акмолинская область борется с последствиями прихода «большой» воды

На базе Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области с 8 апреля функционирует информационный телефон горячей линии.

Силами и средствами Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, местных исполнительных органов, органов внутренних дел, а также курсантов Кокшетауского технического института из зон затопления Атбасарского района на данный момент эвакуировано более 1340 человек, отогнаны в безопасные зоны 170 голов сельскохозяйственных животных. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Манарбек Шапагатов, в ходе брифинга, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В связи со сложившимися погодными условиями на территории Акмолинской области создалась сложная паводковая ситуация. Так, воздействию стихии подверглись 5 районов, среди которых наиболее сложная ситуация сложилась в Сандыктауском и Атбасарском районах Акмолинской области.

Так, в городе Атбасар было зафиксировано 5 прорывов защитной дамбы, в результате чего подтоплению подверглись более 130 домов. Для ликвидации последствия прихода «большой» воды в Атбасарский район силами ДЧС Акмолинской области проводится работа по возведению преград из мешков с инертными материалами.

«На текущий момент в Атбасарском районе уложено около 10 тысяч мешков, протяженностью 205 метров и выстой около 2 метров», - сообщил М.Шапагатов.

В Сандыктауском районе подтоплению подверглись 6 населенных пунктов и более 240 домов. Силами местных исполнительных органов и МВД проведена эвакуация жильцов из зоны затопления. Всего эвакуировано 570 человек. Отогнаны в безопасные зоны более 160 голов сельскохозяйственных животных. На всех указанных участках ведутся работы по отсыпке инертным материалом обвалований жилых домов и дамб, проведены работы по устройству каналов по отводу талых вод, организованы дежурства. На местах переливов через дороги дорожными службами выставлены предупредительные знаки.

«Всего в проведении аварийно-спасательных работ по Акмолинской области Департаментом, органами внутренних дел, местных исполнительных органов, центра медицинских катастроф, а также курсантов Кокшетауского технического института мобилизованы 968 человек, 248 единиц техники, 6 мотопомп, 11 плавсредсв и 1 вертолет», - проинформировал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Нужно отметить, что на базе Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области с 8 апреля функционирует информационный телефон горячей линии. (8-7162-50-26-75).

По словам М.Шапагатова, в результате принимаемых мер в скором времени «большая» вода уйдет. Уже сейчас в Сандыктауском районе наблюдается понижение уровня воды.