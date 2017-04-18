Казахстанские звезды "влюбились" в приложение FaceApp
18 апреля 2017, 10:35
С помощью FaceApp владельцы смартфонов могут проводить различные эксперименты по изменению внешности над своими фотографиями.
Российское мобильное приложение FaceApp "докатилось" и до Казахстана. Звезды активно публикуют в соцсетях свои забавное селфи, сообщает Zakon.kz
Предлагаем небольшую подборку фотографий из соцсетей:
Напомним, что FaceApp, выпущенное командой разработчиков из Санкт-Петербурга этой весной стало настоящим интернет-хитом.
Сейчас приложения для любителей селфи — одни из самых востребованных, как показывает статистика. Программа умеет менять внешность человека, добавляя улыбку, превращая его в старика, делая моложе и даже изменяя его пол.
Работать с приложением достаточно легко: стоит просто загрузить свое фото в программу и дальше, благодаря выдумки и ряду функций, изменять свою внешность до неузнаваемости. На текущий момент программа FaceApp является мировым хитом, который активно скачивают граждане США, России, Европы, Азии и десятков остальных стран. Результатами можно делиться в социальных сетях.
Помимо фильтра «smile» есть еще фильтры «hot» (добавляет лицу сексуальности), «old» (узнаешь, как будешь выглядеть через 10 лет, если будешь вести такой же образ жизни, как и сейчас!), «young» (омолаживающий фильтр, ничего интересного) и даже фильтр «female» (как бы ты выглядел, если бы тебя угораздило родиться женщиной.
А это мировые звезды:
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