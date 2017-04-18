После трансляции убийства, Facebook упростит подачу жалоб на публикации
18 апреля 2017, 11:04
Жалоб на первое видео, в котором злоумышленник сообщает о том, что планирует совершить убийство, в Facebook не получали.
После трансляции убийства в социальной сети Facebook компания приняла решение изменить процесс подачи жалоб на публикации так, чтобы пользователи могли делать это настолько «легко и быстро, насколько это возможно».
Об этом сообщил на сайте организации вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски, передает РБК.
Произошедший 16 апреля инцидент, когда мужчина в штате Огайо выкладывал на своей странице в социальной сети видеозаписи до, во время и после совершения убийства пожилого человека, Ософски назвал «ужасным преступлением, которому нет места в Facebook».
«В результате этой ужасной серии событий мы пересматриваем наши потоки отчетности, чтобы люди могли сообщать о видео- и других материалах, которые нарушают наши стандарты, настолько легко и быстро, насколько это возможно», — подчеркнул представитель компании, заметив, что жалоб на первое видео, в котором злоумышленник сообщает о том, что планирует совершить убийство, в Facebook не получили.
Относительно второй видеозаписи, на кадрах которой происходит непосредственно убийство, вице-президент компании по глобальным операциям отметил, что возмущенные сообщения о ней представители социальной сети получили «более чем через час» после публикации.
Учетную запись подозреваемого, по словам Ософски, в социальной сети заблокировали «в течение 23 минут после получения первого сообщения об убийстве».
«Но мы знаем, что нам нужно работать лучше», — отметил он, добавив, что в Facebook «благодарны всем, кто сообщал об этих видеороликах и других оскорбительных материалах».
Также благодарность вице-президент компании выразил всем «кто помогает ежедневно защищать Facebook».
Фото: ntv.ru
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