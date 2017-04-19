К вопросу о формах защиты прав инвесторов в Казахстане

Баженов М.В.,

Юрист

Перед началом осуществления инвестиционной деятельности одним из главных вопросов для инвестора является вопрос, каким образом он сможет защитить свои права после начала осуществления инвестиционной деятельности, в случае если они по тем или иным основаниям будут нарушены.

Республика Казахстан, как это следует из ст. 276 Предпринимательского Кодекса РК («ПК РК»), предоставляет инвесторам полную и безусловную защиту их прав, которая обеспечивается рядом нормативных правовых актов Республики, а также международными договорами, ею ратифицированными.

Под инвестором ПК РК понимает физическое и юридическое лицо, осуществляющее деятельность по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.

При этом ПК РК не дифференцирует инвесторов на иностранных и местных, в связи с чем, полная и безусловная защита прав предоставляется как местным, так и иностранным инвесторам на равных началах (если иное не предусмотрено законодательством Казахстана или ратифицированными им международными договорами).

Защитой субъективных прав является предусмотренная законом система мер, направленных на то, чтобы обеспечить неприкосновенность права, его осуществимость, восстановление, а в случае нарушения, и ликвидацию последствий нарушения[1].

Защита субъективных прав может быть осуществлена в двух формах: юрисдикционной (судебной и административной) и неюрисдикционной. Под юрисдикционной формой защиты субъективных прав понимается форма, при которой защита субъективных прав осуществляется судебными или административными органами с применением средств правоохранительного характера, которые обеспечиваются принудительной силой государства. Под неюрисдикционной формой защиты субъективных прав понимается форма, при которой защита субъективных прав осуществляется без задействования судебных или административных органов (путем самозащиты, применения оперативных санкций или иными законными путями).

Таким образом, в случае нарушения прав инвестора, инвестор может по своему усмотрению, либо обратиться непосредственно в судебные или административные органы, либо осуществить защиту своих прав иными законными способами.

Приоритетность применения той или иной формы защиты прав инвестора зависит напрямую от характера нарушения его прав и его личного усмотрения. К примеру, в случае нарушения прав инвестора бездействием государственного органа, инвестор для разрешения вопроса может обратиться не в суд или административный орган, а в средства массовой информации с надеждой, что после освещения последними возникшей ситуации бездействующий орган начнет действовать.

При выборе инвестором юрисдикционной формы защиты его нарушенных прав, инвестор может обратиться в суд или в административные органы. Если с выбором административных органов, в которые следует обратиться инвестору, обычно проблем не возникает (чаще это вышестоящие органы), то выбор суда после принятия нового Гражданского Процессуального Кодекса РК («ГПК РК») стал достаточно проблемным.

ГПК РК установил, что инвестиционные споры между инвестором и государственным органом подлежат рассмотрению по правилам суда первой инстанции, либо Верховным Судом РК (если инвестор крупный), либо Судом города Астаны (если инвестор некрупный). Данные правила подсудности не вызывают никаких сомнений, так как понятие инвестиционного спора содержится в ПК РК, который понимает под ним спор, вытекающий из договорных обязательств между инвесторами и государственными органами. То есть, если у инвестора есть заключенный с государственным органом инвестиционный контракт и спор возник из обязательств такого контракта, инвестор обращается либо в Верховный суд, либо в Суд города Астаны.

Вместе с тем, ГПК РК также установил, что Суд города Астаны по правилам суда первой инстанции рассматривает и разрешает гражданские дела по иным спорам между инвесторами и государственными органами, связанным с инвестиционной деятельностью инвестора.

При этом, ГПК РК используя такое новое понятие как «иной спор, связанный с инвестиционной деятельностью инвестора», не содержит в себе дефиниции данного понятия.

При буквальном толковании приведенной нормы следует прийти к выводу, что любой инвестор, независимо то того местный он или иностранный, есть у него заключенный с государственным органом инвестиционный контракт или нет, в случае если государственным органом было нарушено любое из его прав, связанных с инвестиционной деятельностью, должен обратиться в Суд города Астаны.

Между тем, не все придерживаются данного толкования приведенной нормы, а полагают, что по спорам, связанным с инвестиционной деятельностью, в Суд города Астаны могут обращаться не все инвесторы, а только те, у которых есть заключенный инвестиционный контракт. Инвесторы, у которых такого контракта нет, по спорам, связанным с инвестиционной деятельностью, должны обращаться в районные суды, руководствуясь общими правилами подсудности.

Данная позиция представляется необоснованной и ущемляющей права инвесторов, незаключавших с государственными органами инвестиционных контрактов. Так, во-первых: ПК РК не делит инвесторов на инвесторов, заключивших инвестиционный контракт, и инвесторов, незаключавших такой контракт. Во-вторых: ГПК РК не предусматривает, что вышеприведенная норма применяется к инвесторам, только при условии наличия у них заключенного инвестиционного контракта.

В связи с чем, по нашему мнению, Суд города Астаны должен рассматривать дела по любым спорам, связанным с инвестиционной деятельностью, между любыми инвесторами и государственными органами, без учета наличия у инвестора заключенного инвестиционного контракта.

Инвестор, в случае если это иностранный инвестор государства, с которым у Казахстана заключено соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которым предусмотрено право инвестора обратиться за защитой нарушенных прав в арбитраж, может отдать приоритет выбору альтернативного «арбитражного» вида юрисдикционной формы защиты его нарушенных прав, и обратиться непосредственно в арбитраж.

Так, к примеру, в ст. 17 Соглашения между Республикой Казахстан и Японией «О поощрении и взаимной защите инвестиций» предусмотрено, что инвестор может представить инвестиционный спор в один из следующих международных судов примирительного производства или арбитража:

- примирения или арбитража в соответствии с Конвенцией по урегулированию инвестиционных споров между государствами и юридическими и физическими лицами других государств, подписанной в Вашингтоне 18 марта 1965 («Конвенция МКУИС»), при условии, что обе Договаривающиеся Стороны являются участниками Конвенции МКУИС;

- примирения или арбитража согласно правилам дополнительной Площадки Международного центра для урегулирования инвестиционных споров, при условии, что только одна из Договаривающихся Сторон является участницей Конвенции МКУИС;

- арбитраж согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по Международному торговому праву;

- любой арбитраж в соответствии с другим Арбитражным регламентом при условии согласования со спорящей Стороной.

На сегодняшний день, Казахстан заключил подобные соглашения с 47 государствами, более того, Казахстан также является участником Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического сообщества и Московской Конвенции о защите прав инвестора.