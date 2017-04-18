Касательно оплаты услуг ОФД за сервисное обслуживание ККМ

Уважаемые Пользователи!

Оператор фискальных данных обращается с убедительной просьбой своевременно оплачивать предоставленные услуги, и при необходимости уточнять наличие задолженности в личном кабинете, либо позвонить в Контакт-центр.

В случае если Вы не намерены продолжать работу на ККМ в последующем месяце, не забывайте воспользоваться функциями «Снять с учета» или «Временно выключить» в личном кабинете.

Напоминаем, что в случае неуплаты долга Оператор вправе приостанавливать предоставление услуг.

Предлагаем ознакомиться и правильно использовать следующие сервисы в Личном кабинете Пользователя на портале ОФД:

Снятие с учета - данный функционал необходимо использовать при снятии ККМ с учёта в органах государственных доходов по причинам, указанным в пунктах «А», «В», «Е», «G» налогового заявления о снятии с учёта контрольно-кассовой машины (приложение 22 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 604).

Примечание:

Дальнейшая эксплуатация ККМ возможна в системе ОФД после того, как ККМ будет заново поставлена на учёт в органах государственных доходов. Восстановить или заново зарегистрировать эту ККМ в Личном кабинете на Портале ОФД со старым регистрационным налоговым номером будет невозможно.

Списание ККМ - данный функционал необходимо использовать при снятии ККМ с учёта в органах государственных доходов по причинам, указанным в пунктах «C», «D» и «F» налогового заявления о снятии с учёта контрольно-кассовой машины (приложение 22 к приказу Министра Финансов Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 604).

Примечание:

Дальнейшая эксплуатация данной ККМ в системе ОФД невозможна. Восстановить ККМ в личном кабинете на Портале ОФД будет невозможно. Воспользоваться серийным номером и моделью ККМ для повторной регистрации этой ККМ в личном кабинете системы ОФД будет невозможно.

Временно выключить - данный функционал необходимо использовать в случае, если Вы решили на определенный период приостановить использование ККМ.

Примечание:

Отключение ККМ от услуги ОФД будет произведено с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление. Для активации ККМ необходимо пробить чек и иметь на лицевом счете достаточно средств (из расчета 1 500 тенге с НДС за одну ККМ). При отсутствии достаточных денежных средств ККМ перейдет в автономный режим работы сроком на 72 часа, по истечении которых ККМ будет автоматически заблокирована.

Ниже приводится пример с пояснением, как работает сервис «Временно выключить».

Пример:

Пользователь временно выключил ККМ 16 ноября 2016 года. С 1 декабря 2016 года данная ККМ в системе ОФД будет заблокирована. За эту ККМ система ОФД не будет начислять абонентскую плату. Для активации ККМ необходимо пробить чек и иметь на лицевом счете достаточно средств (из расчета 1500 тенге с НДС за одну ККМ). Начисление абонентской платы произойдет в месяц активации ККМ. То есть, если Пользователь пробьет хотя бы один чек на кассовом аппарате в декабре, то система ОФД активирует данную ККМ и выставит полный счет за декабрь (из расчета 1 500 тенге с НДС за одну ККМ).

При отсутствии достаточных денежных средств, ККМ перейдет в автономный режим работы сроком на 72 часа, по истечении которых ККМ будет автоматически заблокирована.

Указанные сервисы необходимо использовать во избежание начисления абонентской платы за услуги ОФД в период, когда Пользователь временно не применяет ККМ или снял ее с учета в органах государственных доходов.

Внимание! Если Пользователь не применяет ККМ, но при этом не прошел процедуру «Временно выключить» или «Снятие с учета» в Личном кабинете на Портале ОФД, он не будет освобожден от оплаты услуг приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде фискальных данных в налоговые органы.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в Контакт-центр по телефонам:

Тел.: 590051 (г. Астана, областные центры)

Тел.: 2590051 (г. Алматы)

Тел.: 88000800051 (остальные населенные пункты и с мобильного телефона)

Примечание: все звонки бесплатные