Сагинтаев поручил держать планку экономического роста на уровне 3%

«Работайте. Дайте результат. Глава государства ждет. Задачу поставил на среднесрочный период - 5% рост. Если мы будем все время ссылаться на методологию, статотчетность, природу, мы никогда не решим поставленную задачу» - Б. Сагинтаев.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства РК ознакомился с отчетами министров по достигнутым индикаторам их работы за первый квартал этого года, передает корреспондент Zakon.kz





Напомним, у каждого ведомства теперь есть свои показатели, которые они должны исполнять, а первые руководители несут ответственность в случае их неисполнения. Надо отметить, что первые итоги достижения целевых индикаторов не устроили главу Кабмина. Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев попытался объяснить, что все дело в методологии.





«Мы считаем, что статистический досчет произойдет, дело в методологии. Первая проблема в том, что национальная образовательная база данных заполняется два раза в год. первый раз в октябре прошлого года мы заканчивали. Второй раз она в мае начнется. Соответственно, мы сейчас пользуемся теми данными, которые были забиты на октябрь прошлого года, менять их не меняем, потому что заново это всех учителей сажать, заполнять базу данных. То есть до июня перерасчет произойдет», - сказал он.





Глава МОН РК считает, что необходимо с методологией «посидеть, разобраться».





«Второе - тут нам с самой методикой надо посидеть, поразбираться. Мы считаем, что растет (показатель) - 6% в прошлом году, мы построили 800 новых детсадов, в этом году еще 450 детсадов будут построены, количество детей в школах растет. В прошлом году на 25 тысяч студентов больше поступили в вузы, правда, потупили с двойными экзаменами. В этом году тоже где-то на 25 тысяч рост будет, поэтому мы считаем, что, во-первых, статистический досчет произойдет до июня и второе - до конца года где-то рост реальный более 3% мы обеспечим», - пояснил Е. Сагадиев.





В ответ на это Б. Сагинтаев заметил, что как только ввели поквартальные индикаторы, министры в оправдание приводят методику.





«Как только определили руководителями министерств ответственными, как только поставили целью индикаторы поквартально, сразу заговорили уже о статистическом счете, о методике, методологии, что раньше не знали об этом то ли? В оправдании чтобы себя показать, что хорошо работаешь можно все что угодно придумывать. Мы договаривались об этом вначале года. Три месяца прошло, поменяли бы свою методологию, внесли бы предложения…», - посоветовал премьер.





Между тем министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы указал на объективные причины, которые не позволяют достичь на данный момент поставленных индикаторов.





«Уважаемый Бахытжан Абдирович, у нас недостижение по таким показателям, как «проживание и питание» за первый квартал - это январь-февраль-март. В области туризма, конечно, наибольший сезон - это лето и осень. Мы в конце года выйдем на все показатели. Второе, у нас недостижение посещения театров, музеев, библиотек, ботанических садов и так далее. Мы непротив индикаторов, которые в методологии, но январь-февраль-март очень трудно посещать аттракционы, холодно. Министерство у нас уникальное, но посещение в январе аттракционов (проблематично)», - уточнил глава ведомства.





«Летом жарко, зимой холодно», - заметил Б. Сагинтаев.





Со своей стороны А. Мухамедиулы пообещал, что будут стараться исполнять намеченные показатели.





«Мы, конечно, будем стараться зимой посещать зоологический парк, ботанический сад, но очень трудно», - добавил он.





На все реплики министров премьер, несмотря ни на что отметил, что «надо работать» и обеспечивать стране экономический рост.





«Нам работать надо. Из 24 индикаторов по 9 сложилось отставание, уважаемые министры. Мы такую практику впервые применяем и не будут приниматься все ваши доводы. Работайте. Дайте результат. Глава государства ждет. Задачу поставил на среднесрочный период - 5% рост. Если мы будем все время ссылаться на методологию, статотчетность, природу, мы никогда не решим поставленную задачу. По экспортной оценке по тем отраслям и видам деятельности, из-за которых не вышли на целевые индикаторы дополнительно рост экономики мог бы стать еще выше на 0,55 п.п., тогда мы бы сегодня говорили не о 3%-ном росте а о 3,5%-ном росте. Существенные изменения. Поэтому у нас имеются резервы. Над этим надо работать», - указал он.





«Тот план, который был принял правительством в начале года, мы будем постоянно это держать на контроле. Мы говорили о том, что по итогам года обеспечим экономический рост на уровне 2,5%, сегодня мы имеем 3%. Эту планку надо держать. Это задача всего правительства. Поэтому всех министров прошу взять еще раз на себя персональную ответственность за исполнение каждого индикатора. Ежеквартально будем заслушивать. Я прошу, чтобы в следующий раз, чтобы такие объяснения не давали. Контроль за Маминым», - заключил глава Кабмина.





Ксения Давыдова, Астана



