ЧС объявлена в двух районах Акмолинской области

Всего в районах области были подтоплены 34 населенных пункта и 888 домов.

Паводковая обстановка в области проходит в напряженном режиме, 16-17 апреля сложилась критическая ситуация, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Акмолинской области.





Всего в области в 12 районах произошли 35 переливов дорог, подтоплению подверглось 34 населенных пункта, в зону затопления попали 888 домов и 1250 придворовых территорий, заблаговременно эвакуировано 2403 жителей, отогнано 2206 животных в безопасные места. Гибели среди людей и животных не зарегистрировано.





В настоящее время вода откачена с 318 домов, 307 эвакуированных вернулись в свои дома. В пунктах эвакуации и у родственников остаются 1619 человек.





В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 1055 человек, 263 единиц техники и 11 плавсредств.





Несмотря на заблаговременно проведенный комплекс превентивных мероприятий, в Сандыктауском и Атбасарском районах из-за небывалого подъема уровня воды в реке Жабай 17 апреля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.





В 9 населенных пунктах данных районов уровень воды превысил критической отметки от 1 до 2 метров (такой паводок был в 1964 году).





Наиболее сложная ситуация сложилась в г.Атбасар, где из-за высокого уровня воды (6,1 метр при критическом — 3,45), дождя и ветра, создающего волну, в 4 местах была размыта защитная дамба. Подтоплению подверглось более 400 домов, эвакуировано 1370 человек. Отметим, что здесь критический уровень воды был превышен на 2,5 метра и на 80 сантиметров уровня 2014 года, когда было подтоплено 567 домов.





В целях безаварийного и беспрепятственного пропуска паводковых вод на реке Нура проведены взрывные работы по рыхлению ледяного затора. В настоящее время в 4 населенных пунктах Целиноградского района ведутся работы по откачке талой воды (с.Семеновка, Караоткель, Коянды, Талапкер).





В селе Семеновка для безопасного пропуска талой воды, поступающей с реки КолутонШортандинского района, откопан водопропускной канал (600 м). В результате паводка здесь затоплено 3 дома и 8 дворов, своевременно эвакуировано 6 человек.





В целом, в области предпринимаются все меры, чтобы не допустить жертв, минимизировать ущерб.На сегодня в целях мониторинга паводковой обстановки в регионе областным штабом осуществляется облет территорий.