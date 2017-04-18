Президент WBO считает, что бой между Головкиным и Сондерсом не состоится

Ранее в СМИ появилось заявление руководителя управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берика Марджикпаева о том, что бой между Головкиным и Сондерсом пройдет в Астане 17 июля, а контракт уже подписан. В начале апреля сайт Boxingnews24 проинформировал, что промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил о травме Головкина и о том, что контракт на бой все еще не подписан.





«Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован, более того, его нет даже в планах. У них нет подписанного контракта на этот бой. Признаться, я думаю, что этот бой вообще не состоится. Я знаю, что Головкин хочет отдохнуть, восстановиться. Ранее речь шла об июле, но, судя по всему, в июле ничего не получится, ведь осталось не так много времени. Мне думается, что этого боя все же не будет», — сказал Варкарсель в беседе с корреспондентом агентства «Р-Спорт».





Фото: Vesti.kz



