Президент WBO считает, что бой между Головкиным и Сондерсом не состоится
18 апреля 2017, 14:24
«Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован, более того, его нет даже в планах», - сказал Варкарсель.
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, IBO, WBC и IBF, казахстанским боксером Геннадием Головкиным и чемпионом по версии Всемирной боксерской организации (WBO) британцем Билли Джо Сондерсом, ранее запланированный на июль, не состоится вообще, считает президент WBO Франциско Варкарсель, сообщает Sports.kz.
Ранее в СМИ появилось заявление руководителя управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берика Марджикпаева о том, что бой между Головкиным и Сондерсом пройдет в Астане 17 июля, а контракт уже подписан. В начале апреля сайт Boxingnews24 проинформировал, что промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил о травме Головкина и о том, что контракт на бой все еще не подписан.
«Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован, более того, его нет даже в планах. У них нет подписанного контракта на этот бой. Признаться, я думаю, что этот бой вообще не состоится. Я знаю, что Головкин хочет отдохнуть, восстановиться. Ранее речь шла об июле, но, судя по всему, в июле ничего не получится, ведь осталось не так много времени. Мне думается, что этого боя все же не будет», — сказал Варкарсель в беседе с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
Фото: Vesti.kz
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