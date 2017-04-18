Совершен облёт территорий Акмолинской области, в которых создалась сложная паводковая обстановка

17 апреля 2017 года комиссия в составе акима Акмолинской области Мурзалина М.К., заместителя акима Акмолинской области Смаилова Ж.А., заместителя председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК полковника гражданской защиты Кульдикова М.М., начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области подполковника гражданской защиты Советова А.С. с целью мониторинга паводковой обстановки в районах, населенные пункты которых подверглись подтоплению, совершила облёт территорий регионов области. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.













В ходе облета был проведён визуальный осмотр русла реки Жабай, подтопленных населенных пунктов, расположенных вблизи русел рек, также проведена оценка сложившейся паводковой обстановки в указанных районах.









В связи с повышением температуры окружающего воздуха сформировались потоки талых вод с полей и окрестностей в Сандыктаускоми Атбасарскомрайонах в реку Жабай. Вследствие повышения уровня воды в реке и превышения критических отметок произошли подтопления жилых домов в населенных пунктах Сандыктау, Балкашино, Максимовка, Покровка, Борисовка, Полтавка и г.Атбасар.





В с. Балкашино комиссией обследованы подтопленные районы населенного пункта. Наблюдается постепенный спад уровня воды на подтопленной территории населенного пункта.





Силами и средствами ДЧС Акмолинской области, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, Национальной гвардии, а также курсантов Кокшетауского технического института из зон затопления производится эвакуация жителей, отгон в безопасные зоны сельскохозяйственных животных.





Ситуации в указанных районах находятся под постоянным контролем. На всех участках ведутся работы по отсыпке инертным материалом обвалований жилых домов и дамб, проведены работы по устройству каналов по отводу талых вод, организовано дежурство специалистов акиматов, сотрудников Местной полицейской службы и ДЧС. В местах переливов дорожными службы выставлены предупредительные знаки.





Силами Местной полицейской службы ведётся патрулирование и ограничение движения транспорта через дорожное полотно автодорог

По итогам облета, учитывая напряженную паводковую ситуацию в Атбасарском районе и прибытия воды по реке Жабай с территории Сандыктауского района, руководством акимата Акмолинской области принято решение о нахождении на месте до улучшения паводковой ситуации.



