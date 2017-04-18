Возможную причину прорыва дамбы в Атбасаре назвали в Минсельхозе

Председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев считает, что прорыв новой дамбы в городе Атбасар Акмолинской области произошел из-за неправильных расчетов, сообщает МИА « Казинформ ».





«Нельзя сказать, что некачественно построили. Может быть, эту дамбу не рассчитали на тот объем воды, который с водосборной площади собирается. Допустим, водосборная площадь 1 000 гектаров, с нее собирается десять миллионов кубов воды. А эти десять миллионов могут собраться в течение десяти дней, а могут собраться в течение одного дня (...) Я думаю, когда строили, не предусмотрели тот расчет, что со всей водосборной площади эта вода может прийти за один-два дня. Вот в этом, может быть, ошибка у них», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.





Он подчеркнул, что состояние дамб должно проверяться ежегодно до и после паводков.





Напомним , разрушенная в Атбасаре защитная дамба была построена за 200 млн тенге в прошлом году. В результате резкого подъема воды в реке Жабай произошло разрушение построенной в прошлом году защитной дамбы. Затоплено 269 жилых домов, под угрозой подтопления находятся более 130 домов.



