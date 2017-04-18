Паводок в СКО: вода уходит, люди возвращаются в свои дома

Первые дни второй половина апреля стали для североказахстанцев периодом испытаний. Мощный удар стихии принял на себя район им. Г.Мусрепова, где 16 апреля в результате разлива реки Жембарак произошел резкий подъем уровня воды в селе Рузаевка, в результате оказались подтопленными 83 жилых домов и 185 дворовых территорий низкорасположенных улиц данного населённого пункта , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.





Аналогичная ситуация сложилась в селе Чистополье, где в связи с подъемом уровня реки Акан-бурлук были зафиксировано подтопление 19 жилых домов, а также в селе Раисовка, где в результате подъема уровня реки Шарык произошло подтопление 30 жилых домов. От разлива реки Акан-бурлук пострадала 1 семья, проживающая в доме в селе Куйган.





На следующий день стихия посетила дома жителей сёл Константиновка Айыртауского района, где в связи с поднятием уровня воды в реке Бабык-Бурлук произошло подтопление 12 частных подворий, из них в 10 домах поступила вода выше уровня пола. В том же районе в связи с поднятием уровня воды в реке Бабык-Бурлук произошло подтопления 26 частных подворий села Гусаковка, из них в 14 домов поступила вода выше уровня пола, возникла угроза подтопления еще 12 частных домов.





Во всех случаях были незамедлительно приняты меры по защите населения. Силами местной полицейской службы, местных исполнительных органов, Департамента по ЧС СКО в составе 149 человек личного состава с использованием 34 единиц техники были проведены эвакуационные мероприятия, люди (780 чел., из которых 110 детей) были размещены в эвакуационных пунктах, у родственников и знакомых в тех же населённых пунктах. Также были эвакуированы 1929 сельхозживотных. Погибших и пострадавших нет.





По предварительным данным, в селе Рузаевка был зафиксирован падёж 92 голов скота. Обстоятельства выясняются.





К вечеру 17.04. уровень воды значительно понизился, люди начали возвращаться в свои дома. По состоянию на 12.00 ч. 18.04.17 г. остаются подтопленными 4 дома – один в селе Рузаевка и 3 дома в селе Чистополье района им. Г.Мусрепова. В подтопленных населённых пунктах силами Департамента по ЧС СКО, местной полицейской службы и местных исполнительных органов осуществляются работы по устранению последствий паводковых явлений.



