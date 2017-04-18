Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами
18 апреля 2017, 17:39
Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».
Болельщики датского футбольного клуба «Брондбю» бросили на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча национального чемпионата с «Копенгагеном», сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Инцидент произошел за пять минут до конца встречи. Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».
Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении немецкой «Герты» и датского «Брондбю». Болельщики обоих клубов использовали средства пиротехники во время игры, а фанаты датской команды бросали на поле посторонние предметы.
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