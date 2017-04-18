Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами

18 апреля 2017, 17:39

Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».

Болельщики датского футбольного клуба «Брондбю» бросили на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча национального чемпионата с «Копенгагеном», сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.

Инцидент произошел за пять минут до конца встречи. Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».


Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении немецкой «Герты» и датского «Брондбю». Болельщики обоих клубов использовали средства пиротехники во время игры, а фанаты датской команды бросали на поле посторонние предметы.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код