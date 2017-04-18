Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами

Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».

Болельщики датского футбольного клуба «Брондбю» бросили на поле несколько мертвых крыс во время домашнего матча национального чемпионата с «Копенгагеном», сообщает сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.





Инцидент произошел за пять минут до конца встречи. Фанаты бросили несколько мертвых крыс в сторону футболистов «Копенгагена».



