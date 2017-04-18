Финансовые и производственные показатели «Самрук-Казына» выросли. Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев.





«По оперативным данным, агрегированная выручка по 12 крупным портфельным компаниям за 3 месяца 2017 года составила 1 146,5 млрд тенге, что выше факта аналогичного периода 2016 года на 55% и составляет 27% от годового плана», - отметил У. Шукеев.





По его словам, продолжается реализация программы приватизации Группы, на сегодняшний момент из 215 компаний фонда выбыли 124 актива.









Также в 1 квартале прослеживается положительная динамика по производственным показателям Группы. Так, добыча нефти и газоконденсата составила 5,76 млн тонн, на 0,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Объем добычи природного газа составил 1,40 млрд куб.м., что превышает показатель прошлого года на 10%. Переработка нефти на казахстанских НПЗ по группе КМГ составила 3,03 млн тонн. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 31%.





«Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом за отчетный период составил 47,94 млрд тонно-километров, что на 14% выше показателя прошлого года. Превышение показателя прошлого года на 34,5% демонстрирует и АО «Самрук-Энерго» по производству электроэнергии объемом 7 367,0 млн кВтч. Передача электроэнергии также превысила прошлогодний объем на 13%», - сказал У. Шукеев.





Также успешно реализуется программы «Нурлы Жол» стоимостью 1,8 млрд долларов. В частности, выполнены на 100% проект по строительству ж/д линии «Боржакты-Ерсай», созданию и развитию специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные Ворота», первый этап проекта «Транзит Север-Восток-Юг» «Строительство линии 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС-Усть-Каменогорск» и другие.



