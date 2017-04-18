Команда Головкина не приехала на переговоры в Астану

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал информацию о том, что бой с участием чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадия Головкина в Астане против британца Билли Джо Сондерса по всей видимости, не состоится. Вместе этого команда казахстанского боксера сосредоточится на подготовке к бою с Саулем Альваресом.





— Представители казахстанской стороны, которые вели переговоры о проведении боя Геннадия в Астане, говорили мне о том, что сообщат, если команда Головкина приедет в нашу страну для обсуждения деталей боя. Они мне ничего не сообщили, значит, переговоры не продолжились. Причина в том, что Головкин решил сосредоточиться на поединке с Саулем Альваресом, который может пройти в сентябре. Этот бой может стать одним из самых ожидаемых боев в мировом боксе. Вместе с тем, бой с мексиканцем представляет для Головкина большой интерес с точки зрения, гонораров, которые могут быть довольно внушительными.





— Выходит, надежд на то, что Головкин проведет бой в Астане практически не осталось?





— Думаю, что да. Времени осталось совсем мало.







