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Видео спасения кошки в затопленном Темиртау умилило сеть

18 апреля 2017, 22:14

Сотрудник ЧС подозвал кошку, животное скорее побежало на встречу.

Видео спасения маленькой кошки растрогало Казнет, передает NewTimes.kz.

В сети появилось видео, на котором сотрудники УЧС Темиртау пытаются спасти кошку, оставшуюся посреди затопленного двора. Сотрудник ЧС подозвал кошку, животное скорее побежало на встречу. Самый трогательный момент настал, когда кошка залезает на шею своему спасителю.

После удачной операции неравнодушные сотрудники ЧС предложили покормить животное.


Фото: соцсети.

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