Дамба в Атбасаре справилась со своей задачей

В 2014 году весь Казахстан всколыхнула новость о терпящем бедствии г.Атбасар. Тогда высота воды, подступившей к дамбе, составляла 4,5 метра. В прошлом году она достигла высоты порядка 4 метров. В 2015 г. в рамках противопаводковых мероприятий укрепили имеющуюся дамбу протяженностью 9 км, которая в прошлом году в половодье защитила Атбасар от наводнения, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.





«На проведение работ выделено было 95 млн. тенге. Фактически работы были произведены на 80 млн. тенге. Хочу заметить, что это было не строительство полноценного барьера от воды. Чтобы обезопасить город, мы подняли дамбу, которая по своей сути представляет земляной вал высотой 6,70 метровна протяжении нескольких километров — такого здесь никто еще не делал. Выделенные деньги на эти цели из бюджета были в десятки раз меньше того ущерба, который способна причинить вода. Но другого выхода у нас не было, - отметил аким Атбасарского района А.Никишов.





«Тогда заблаговременная подготовка к противопаводковым мероприятиям позволила не допустить весной подтопление социальных объектов и жилых домов, находящихся в опасной зоне в Атбасарском районе. И именно этот земляной вал помог отстоять паводок в 2015 и 2016 годах. Плотина не была предназначена для такого количества воды. Критический уровень воды был превышен на 2,5 метра и на 80 сантиметров уровня 2014 года. Детонатором послужили и взрывные работы. Их произвели 40 раз, которые расслабили вал. Поэтому и произошел разлив. Также при возведении вала пришлось пожертвовать огородами некоторых атбасарцев, кое-где были повреждены хозпостройки. Мы помогли домовладельцам восстановить все строения после половодья. Были выделены земельные наделы в других местах или завезен плодородный грунт заново. На эти работы выделено 63 млн. тенге. Вот и получается сумма в 158 млн. тенге, а не более 200 млн., о которых упоминали некоторые СМИ. Могу заверить, что если бы не было вала, масштабы бедствий приобрели другие размеры. Как помню в 2014 г. подтоплено было более 500 домов. На сегодня - 454. Конечно, и это не мало, но именно земляной вал помог справиться с определенным объемом задач», подытожил аким района.





Сегодня вся область приходит на помощь атбасарцам. Создан штаб по оказанию помощи пострадавшим от наводнения, начат сбор денежных средств, продуктов питания, одежды.



