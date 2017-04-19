Как изменились условия поступления в бывшие казахско-турецкие лицеи

Под конец учебного года многие задумываются о том, где учиться дальше. В этот период подыскивают школы для дальнейшего обучения те, кто хочет перевести свое чадо из другого учебного заведения. Буквально в ближайшее время начинаются вступительные экзамены для учеников шестых классов, которые хотели бы учиться в лицеях «Білім-инновация».





Поменялись ли требования к ученикам и условия для поступления в эти лицеи, после ребрендинга – в прошлом году, напомним, казахско-турецкие лицеи сменили свои название на «Білім-инновация».





Как выяснилось, за двадцать пять лет существования лицеи выпустили около 23 тысяч школьников. Примерно такое же количество учеников ежегодно пытается поступить в лицеи, например, как корреспонденту нашего портала сообщил президент фонда «Білім-инновация» Дархан Оте, в прошлом году вступительные экзамены сдавали 25 тысяч человек.





Из них только 1863 учеников прошли отбор, который осуществляется в два этапа. Таким образом, конкурс был достаточно высок – 14 человек на место. Так, для поступления в лицеи ученики сдают экзамен по четырем предметам – математика, логика, казахский язык и история Казахстана.





Все предметы сдаются дважды – на первом и втором туре, но во второй тур проходят те ученики, кто набрал высшие балы по итогам первого этапа. На 60 вопросов в первом туре дается 100 минут времени, а во втором – 120 минут на решение 75 вопросов.





Так, уже 30 апреля начнутся вступительные экзамены в лицеи, как сообщили нам представители фонда. 21 мая пройдет второй этап, который определит лучших учеников.





Как отметили представители фонда, предметы естественно-математического цикла и информатика ведутся на английском языке. При этом многие учебники лицеи выпускают самостоятельно, а авторами являются учителя, которые обязательно регулярно проходят дополнительное обучение.





«На многих городских, республиканских и международных предметных олимпиадах ученики лицеев «Білім-инновация» занимают лидирующие позиции. За 25 лет учащиеся лицеев завоевали 17720 медалей на олимпиадах и конкурсах научных проектов. Только за 2016-2017 учебный год на областной олимпиаде ученики лицеев завоевали 855 призовых мест, на республиканской олимпиаде 246 призовых медалей”, - отметил Дархан Оте.