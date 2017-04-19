СМИ назвали «более крупную версию Головкина»
19 апреля 2017, 09:16
«Мюррей дерется с серьезными соперниками второго и третьего уровня, активно пускает в ход руки и напоминая мне более крупную версию Геннадия Головкина», - написал журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд.
Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд рассказал об экс-сопернике Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Мартине Мюррее (34-4-1, 16 КО), сообщает Sports.kz.
«Мюррей дерется с серьезными соперниками второго и третьего уровня, активно пускает в ход руки и напоминая мне более крупную версию Геннадия Головкина. Но когда против него выставляют талантливого боксера, тот хорошо защищается и не подпускает к себе Мюррея, а тот, в свою очередь, даже не пытается пробить его. Те же бои с Джорджем Гроувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом был вполне выигрываемыми для Мюррея: он мог нанести чуть больше панчей, но сделал этого. Мюррей хорошо смотрелся и в бою с Головкиным - ему просто не нужно бояться драться, когда он встречается с лучшими бойцами», - пишет Гилфойд.
Бой Головкин - Мюррей состоялся 21 февраля 2015 года в Монте-Карло. Казахстанский боксер победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
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