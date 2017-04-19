СМИ назвали «более крупную версию Головкина»

«Мюррей дерется с серьезными соперниками второго и третьего уровня, активно пускает в ход руки и напоминая мне более крупную версию Геннадия Головкина. Но когда против него выставляют талантливого боксера, тот хорошо защищается и не подпускает к себе Мюррея, а тот, в свою очередь, даже не пытается пробить его. Те же бои с Джорджем Гроувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом был вполне выигрываемыми для Мюррея: он мог нанести чуть больше панчей, но сделал этого. Мюррей хорошо смотрелся и в бою с Головкиным - ему просто не нужно бояться драться, когда он встречается с лучшими бойцами», - пишет Гилфойд.







