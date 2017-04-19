Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате России

Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России . Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в своем аккаунте в Facebook.





Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.





Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.



