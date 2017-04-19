Изменение времени перекрытия дорог 23 апреля на VI Алматы Марафон
19 апреля 2017, 12:15
Движение по всем улицам будет полностью восстановлено после 14.00 ч.
23 апреля на время проведения Алматы Марафона с 7.00 до 14.00 будет частично перекрыто движение, проезд на автотранспорте в местах прохождения дистанций марафона будет временно невозможен, сообщает Zakon.kz.
Запланированный ранее частичный отвод автотранспорта с северной стороны проспекта Аль-Фараби (нижняя часть дороги), с западной стороны ВОАД (нижняя часть дороги), северной стороны улицы Саина и южной стороны (верхняя часть дороги) проспекты Абая будет сокращен по времени.
Движение по западной стороне ВОАД от улицы Таттимбета до улицы Балтабаевской будет закрыто с 4:00 до 10:30.
Движение по северной стороне Аль-Фараби будет закрыто с 3:00 до 12:30.
Улица Саина будет закрыта с восточной стороны с 5:00 до 12:35.
Южная сторона проспекта Абая будет закрыта с 5:00 до 13:00.
По проспекту Абая от улицы Желтоксан до проспекта Достык движение будет перекрыто с 7:00 до 13:15.
По проспекту Абая от улицы Манаса до улицы Желтоксан будет перекрыто с 5:00 до 13:30.
Улица Сейфуллина будет перекрыта полностью с 8:00 до 11:00.
Движение по всем улицам будет полностью восстановлено после истечения расчетного времени соревнований – в 14.00 ч.
Данные изменения внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.
При необходимости передвижения из верхней части города в нижнюю, можно воспользоваться улицами Фурманова, развязкой на пересечении Абая-Муканова («Тещин язык»), через Джандосова и проспект Достык.
При передвижении с востока в сторону запада, можно воспользоваться нижней частью проспекта Аль-Фараби. В обратную сторону можно добраться по верхней части Аль-Фараби и ВОАД - эти стороны будут открыты для движения автотранспорта.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com