Изменение времени перекрытия дорог 23 апреля на VI Алматы Марафон

Движение по всем улицам будет полностью восстановлено после 14.00 ч.

23 апреля на время проведения Алматы Марафона с 7.00 до 14.00 будет частично перекрыто движение, проезд на автотранспорте в местах прохождения дистанций марафона будет временно невозможен, сообщает сообщает Zakon.kz





Запланированный ранее частичный отвод автотранспорта с северной стороны проспекта Аль-Фараби (нижняя часть дороги), с западной стороны ВОАД (нижняя часть дороги), северной стороны улицы Саина и южной стороны (верхняя часть дороги) проспекты Абая будет сокращен по времени.





Движение по западной стороне ВОАД от улицы Таттимбета до улицы Балтабаевской будет закрыто с 4:00 до 10:30.

Движение по северной стороне Аль-Фараби будет закрыто с 3:00 до 12:30.

Улица Саина будет закрыта с восточной стороны с 5:00 до 12:35.

Южная сторона проспекта Абая будет закрыта с 5:00 до 13:00.

По проспекту Абая от улицы Желтоксан до проспекта Достык движение будет перекрыто с 7:00 до 13:15.

По проспекту Абая от улицы Манаса до улицы Желтоксан будет перекрыто с 5:00 до 13:30.

Улица Сейфуллина будет перекрыта полностью с 8:00 до 11:00.





Движение по всем улицам будет полностью восстановлено после истечения расчетного времени соревнований – в 14.00 ч.





Данные изменения внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.





При необходимости передвижения из верхней части города в нижнюю, можно воспользоваться улицами Фурманова, развязкой на пересечении Абая-Муканова («Тещин язык»), через Джандосова и проспект Достык.



