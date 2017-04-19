В Атырауской области 75% КРС привили от нодулярного дерматита

За счет республиканского бюджета в 2017 году в область поступило более 250 тысяч доз вакцины.

В Атырауской области 75 процентов КРС привили от нодулярного дерматита. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил заместитель акима Атырауской области Салимжан Накпаев в ходе селекторного совещания по вопросом ветеринарии и сельского хозяйства , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





По словам Накпаева за счет республиканского бюджета в 2017 году в область поступило более 250 тысяч доз вакцины от нодулярного дерматита.





- Работы по вакцинации скота уже начались, на сегодняшний день из 152 тысяч голов КРС привиты 115 тысяч, - рассказал Салимжан Накпаев. – В конце апреля мы полностью завершим вакцинацию крупно-рогатого скота. Помимо этого ветеринары проводят разъяснительную и профилактическую работу с владельцами КРС дабы не допустить новой вспышки заболевания.





Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе совещания поручил Салимжану Накпаеву и акимам районов разработать программу позволяющую обучать ветеринаров для Атырауской области за рубежом за счет местного бюджета, а также обеспечивать их жильем при дальнейшем трудоустройстве по профессии на территории области.





- Мы должны создать условия для молодых специалистов, предоставить им жилье, - сказал Нурлан Ногаев. – Помимо этого нам необходимо готовить своих ветеринаров, в том числе и при помощи зарубежных вузов. Например в России есть Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины – один из лучших вузов в своем направлении на территории СНГ. Давайте отправлять туда учится достойных студентов за счет местного бюджета, а после распределять их в районы предоставив при этом служебное жилье. Мы должны смотреть в будущее – в последующем эти специалисты окажут свое влияние в деле развития сельского хозяйства.



