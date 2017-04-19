Гонорар Головкина за бой с "Канело" может достичь 100 миллионов - Бекхожин

Глава Федерации профи-бокса считает, что боя с Сондерсом не будет.

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал ситуацию с боем чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) в Астане , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





"Они в Казахстан так и не приехали. Я думаю, скорее всего, боя не будет. Герман (менеджер GGG - прим. ред.) сказал, что Головкин сосредоточится на бое с "Канело". Я слышал, что его команде удалось в переговорах выбить хорошие условия для боя с Альваресом. Есть информация, что сумма гонорара может достичь 100 миллионов долларов. Именно поэтому они решили не гнаться за двумя зайцами и не проводить бой в июле. Ведь в поединке с Сондерсом Головкин может получить травму, и тогда схватку с Альваресом придется отложить на неопределенный срок", - отметил Бекхожин.





Ранее журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом в июне. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.





Между тем президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель объяснил, почему бой Головкин - Сондерс не состоится этим летом.





В свою очередь команда Головкина попросила болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.



