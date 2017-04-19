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Исследование: Алматинцы проезжают за год порядка 15,5 тыс. км, астанчане - 12,4 тыс.

19 апреля 2017, 15:19

При этом автолюбители, проживающие в пригороде, проезжают почти в 2 раза больше.

Специалисты информационно-аналитического центра (ИАЦ) страховой компании «Kompetenz» провели исследование и выяснили, каков средний годовой километраж легкового автомобиля жителя города Алматы и города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Так, годовой пробег автомобиля жителя столицы составляет – 12 370 км, Алматы - 15 480 км. При этом автолюбители, проживающие в пригороде, проезжают почти в 2 раза больше.

Чем старше машина, тем меньше она проезжает. Так, согласно результатам исследования, в Алматы машины в возрасте до трех лет ежегодно наматывают по 20 000 км, автомобили в возрасте 3-10 лет проезжают ежегодно 18 000 км, 10-20-летние машины – 15 000 км, а транспортные средства старше 20 лет преодолевают уже меньше 10 000 км в год, что, скорее всего, связано с их не совсем удовлетворительным техническим состоянием.

Автолюбители северной и южной столиц, чья профессиональная деятельность связана с перевозкой людей, ежегодно преодолевают расстояние в 91 520 км.

Фото: voxpopuli.kz

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