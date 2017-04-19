Мёртвый груз. Почему чиновники даже не пытаются полностью освоить бюджет?

Освоить бюджет любой ценой. Правительство и чиновники на местах разрываются на части, пытаясь идти в ногу с собственноручно написанными планами. Не получается. По данным министра финансов Бахыта Султанова, за первый квартал недоосвоено 47 миллиардов тенге (150 млн долларов). Эти деньги не дошли до конкретных исполнителей, а значит, мертвым грузом пролежали на счетах казначейств. Посыпая голову пеплом, министр уверил, что не переваренная сумма в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В его словах слышалось кэрроловское: «Вся министерская конница и вся министерская рать» работают над улучшением показателей. Привлечены дополнительные силы. Бюджет будет взят».





Раз в три месяца, министерство финансов отчитывается перед правительством и главой государства о том, как расходуются деньги, выделенные регионам и на целевые программы. За всю историю суверенного Казахстана не было ни одного случая, чтобы все планы выполнялись вовремя. При этом каких только мер не предпринималось, чтобы минимизировать недоосвоение. Дошло до того, что начали отрезать от бюджетных заявок на будущий год столько, сколько не освоили. Не помогло. В этом году, по заверениям министра, «План первого квартала по всем регионам утвержден ниже, чем факт аналогичного периода прошлого года». А деньги как оставались на счетах, так и остаются. Министерские объясняют это так: «Это говорит о неэффективном управлении местными финансами и о низком качестве планирования. При уточнении этих бюджетов средства могли бы быть направлены на приоритетные расходы».





Действительно могли. У государства так много приоритетных проектов, что найти куда пристроить 150 миллионов долларов можно легко. Пылинка в громадном бюджете квазигосектора. К сожалению, никто не задается вопросом: почему причиной неосвоения является несвоевременное проведение конкурсов? Что мешает вовремя принимать нужные решения? Буквально месяц назад на этот вопрос ответил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Если коротко: «Неосвоение бюджета зависит от: жизненных ситуаций, девальвации, когда расходы несопоставимы с затратами и плохих администраторов. Стоит заметить, что Шолпанкулов не говорит о самой главное причине — страх. Чиновники настолько боятся принимать решения и перестраховываются, что затягивают весь процесс на месяцы.





Почему? Ежегодно счетный комитет находит нарушения на сотни миллиардов тенге при реализации бюджетных программ. С уверенностью можно сказать, что не все они связаны с коррупцией, но отвечать приходится независимо от этого. Любое самостоятельно принятое решение по использованию бюджета, даже во благо, может закончиться статьей и сроком. Например, в одном из областных подразделений социально значимой службы остались средства. Руководитель принял решение отправить работников в командировки по области с инспекцией и курсом повышения квалификации персонала. Не разъяснять или отдыхать, а работать. В конечном итоге это было признано преступным деянием, руководителя сняли с должности, оштрафовали, благо не дали реальный срок. И таких историй больше, чем нужно.





При этом эффективность государственного заказа очень низка, ведь качество получаемого продукта мало кого интересует, больше всего волнует цена и сроки. При этом не определена конечная цель государства. Что такое государственный заказ? Это способ поддержки отечественного бизнеса или качественное удовлетворение базовых нужд страны. Сегодня правительство рассматривает бюджет, как палочку выручалочку для предпринимателей, создавая целые сектора неконкурентоспособной экономики. Программы импортозамещения, субсидирования — это большая обуза и угроза для страны. В частности, программа «ДАМУ», которая возмещает проценты по кредитам, формирует целый класс иждивенцев, развивающих свой бизнес в тепличных условиях. Нет необходимости оптимизировать расходы, применять новые технологии, когда твоя ставка по кредитам ниже инфляции. Сегодня бизнес практически не кредитуется коммерческими структурами, поэтому находится в расслабленном состоянии. Это же и касается экспортного потенциала, который держится на искусственно заниженном курсе тенге относительно рубля.





Отдача при этом крайне низкая. Получаемые по тендерам заказы в большинстве своем не соответствуют представлению о качественном продукте. Достаточно зайти в любое государственное учреждение и посмотреть на мебель. Даже такой простой продукт не может удовлетворять базовые потребности. Сделано словно топором, при этом срок службы тоже нельзя назвать достаточным. А посмотрите на наших силовиков и их форму. Качество используемого материала очень низкое, крой с ошибками и конструктивными недочетами. А попробуйте то, что готовят в столовых — закупаемые продукты явно не выдержат проверки.





Но самое сложное — оценить качество услуг. Вопрос удовлетворённости — вещь субъективная. Выработанных критериев нет. Вот одно из подразделений министерства обороны заказывает мероприятия по «поднятию имиджа». Заложено под сотню миллионов тенге. Фильмы снимать надо, с сетями работать, с изданиями. А как сдавать? Как не оказаться на скамье подсудимых, если вдруг штаб решит, что все сделанное не то, чего они хотели, а подписанные акты выполненных работ — «филькина грамота»? Одному чиновнику нравится, другому нет. Государство не раз подвергалось критике за неэффективный информзаказ, при этом ответственные чиновники, а сейчас министерство считает иначе. Общество спрашивает: «Можно ли считать обоснованными траты на издание, тираж которого не покрывает и одной десятой процента населения страны или канал, чей рейтинг ниже статистической погрешности, ну или сайт, на который заходит не больше тысяч человек ежедневно и требует перераспределения». У клерков свои критерии.





Впору начать задавать правильные вопросы министру финансов, что важнее: как ритмично тратятся бюджетные деньги или насколько это эффективно делается? Если бы этот вопрос стоял перед частным бизнесом, то оптимальное решение между временем, качеством и стоимостью решалось бы довольно просто. В случае участия государства многие соотношения превращаются в неразрешимый ребус. В основе которого утверждение, что деньги не могут месяцами лежать мертвым грузом на счетах казначейства в ожидании. Зарезервированные ресурсы у предпринимателя всегда в движении. Деньги не стоят на месте, в крайнем случае они приносят деньги, размещенные на депозитах. Если государство последует в этом смысле за бизнесом, многие вопросы решаться сами собой.





Казначействам нужно позволить зарабатывать на невостребованных суммах. Те же 47 миллиардов тенге, размещенные по специальным краткосрочным программам в отечественных банках, могли бы принести 500-600 миллионов тенге прибыли, а это немалые деньги, которые и регионы, и центр мог потратить с пользой. Это ведь фактически деньги из воздуха. Размещение свободных средств на рынке под небольшие проценты могло бы решить вопрос с краткосрочной и среднесрочной дешевой ликвидностью для банковского сектора. Те же недельные займы можно было получать без участия Национального банка и гораздо дешевле. Даже нет сомнения в том, что казначейства готовы были бы размещать свободные средства под 4-5% годовых, ведь это больше, чем ничего сегодня. Именно эти деньги могли бы идти на кредитование бизнеса, без дополнительных программ поддержки, организованных за счет бюджета. При правильном планировании в обороте могло бы появиться до триллиона тенге, а главное, государство могло бы изменить отношение к качеству.



